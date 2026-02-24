МВД Сербии сообщило о подготовке покушения на Вучича

В Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на Вучича

В Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича и его семью, пишет Telegraf.

Подозреваемых схватили сотрудники МВД и Агентства безопасности и информации в городе Кралево. Это Д. Р. (51 год) и М. Р. (43 года), оба местные жители.

Их подозревают в заговоре с декабря 2025 года по февраль 2026 года с целью свержения конституционного строя и смены власти путем покушения на сербского лидера и его семью.

Мужчины будут задержаны на срок до 48 часов, после чего доставлены в высшую прокуратуру.

В феврале 2021 года сербская полиция сообщала, что мафия готовила покушение на Вучича в день открытия памятника Стефану Немане — одному из основателей независимого сербского государства, существовавшего в Средние века. За этим, по версии полицейских, стояла группировка, возглавляемая криминальным авторитетом Велько Беливуком. Она действовала под видом фанатов белградского футбольного клуба «Партизан» — болельщиков-ультрас «Гробари». Беливук по прозвищу Веля Неволя был одним из главарей ультрас. Банду ликвидировали. Сам сербский лидер сомневался в том, что был целью мафии.

В марте 2021-го МВД заявляло, что Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более 1,5 тыс. раз.

В январе 2022 года ведомство сообщало о планах покушения на сербского лидера организованной преступной группировки, за которой стоял один из главарей «кавачского наркоклана» Радое Звицер — гражданин Черногории. По мнению МВД, он был причастен к наркоторговле и заказным убийствам, совершенным в Сербии, Черногории и других странах.