Пашинян после расставания с женой попросил у нее прощения

Пашинян принес Анне Акопян извинения. «Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения», — написал он. В середине февраля Акопян заявила о конце брака

Анна Акопян и Никол Пашинян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у своей гражданской жены Анны Акопян, после того как та объявила о завершении их отношений. Извинения политик принес в телеграм-канале.

«С уважением отношусь к решению Анны. Последние 30 лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения», — заявил премьер.

Акопян ранее написала в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что покидает совместное жилье.

«Как я уже объявляла, мой брак с премьер-министром Николом Пашиняном расторгнут. Сегодня, 25 февраля, я покидаю правительственную резиденцию», — сообщила женщина (цитата по «Sputnik Армения»).

Бывшая жена премьера также не исключила возбуждения против нее уголовного дела.

«Такое развитие событий возможно. Посмотрим, что будет», — отметила она.

Акопян 17 февраля сообщила, что ее гражданский брак с премьером Армении завершен. Тогда женщина не уточнила, поженились ли они или пара распалась.

Бывшая жена Пашиняна рассказывала, что познакомилась с ним в 1990-х, когда поступала на факультет журналистики Ереванского государственного университета (ЕГУ). Будущий премьер Армении тогда оканчивал ЕГУ.

У пары четверо детей: сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушан и Арпи. В декабре 2024 года Пашинян говорил, что они с Акопян «фактически женаты уже 27 лет, но не женаты». При этом он отметил, что речь не идет об официальном или церковном браке. «Кроме того, уже который год ты фактически представляешь декларацию как супруга премьер-министра», — сказал он, обращаясь к жене.

Акопян — главный редактор газеты «Айкакан жаманак». В 2018 году она говорила, что из-за статуса первой леди не может в полной мере заниматься работой, а также свободно комментировать действия правительства. «Кроме того, я никак не влияю на политические решения своего супруга. Но всячески пытаюсь сделать так, чтобы результат его работы был лучше», — подчеркивала жена.