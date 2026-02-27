 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пашинян после расставания с женой попросил у нее прощения

Пашинян принес Анне Акопян извинения. «Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения», — написал он. В середине февраля Акопян заявила о конце брака
Анна Акопян и Никол Пашинян&nbsp;
Анна Акопян и Никол Пашинян  (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у своей гражданской жены Анны Акопян, после того как та объявила о завершении их отношений. Извинения политик принес в телеграм-канале.

«С уважением отношусь к решению Анны. Последние 30 лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения», — заявил премьер.

Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака
Политика
Никол Пашинян и Анна Акопян

Акопян ранее написала в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что покидает совместное жилье.

«Как я уже объявляла, мой брак с премьер-министром Николом Пашиняном расторгнут. Сегодня, 25 февраля, я покидаю правительственную резиденцию», — сообщила женщина (цитата по «Sputnik Армения»).

Бывшая жена премьера также не исключила возбуждения против нее уголовного дела.

«Такое развитие событий возможно. Посмотрим, что будет», — отметила она.

Акопян 17 февраля сообщила, что ее гражданский брак с премьером Армении завершен. Тогда женщина не уточнила, поженились ли они или пара распалась.

Бывшая жена Пашиняна рассказывала, что познакомилась с ним в 1990-х, когда поступала на факультет журналистики Ереванского государственного университета (ЕГУ). Будущий премьер Армении тогда оканчивал ЕГУ.

У пары четверо детей: сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушан и Арпи. В декабре 2024 года Пашинян говорил, что они с Акопян «фактически женаты уже 27 лет, но не женаты». При этом он отметил, что речь не идет об официальном или церковном браке. «Кроме того, уже который год ты фактически представляешь декларацию как супруга премьер-министра», — сказал он, обращаясь к жене.

Акопян — главный редактор газеты «Айкакан жаманак». В 2018 году она говорила, что из-за статуса первой леди не может в полной мере заниматься работой, а также свободно комментировать действия правительства. «Кроме того, я никак не влияю на политические решения своего супруга. Но всячески пытаюсь сделать так, чтобы результат его работы был лучше», — подчеркивала жена.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Никол Пашинян Армения извинения
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака
Политика
Трамп заявил, что Алиев и Пашинян стали друзьями
Политика
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесу Образование, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00
Появилось видео с места посадки съехавшего за полосу самолета в Пулково Общество, 11:00