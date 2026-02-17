 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака

Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян
Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их гражданский брак завершен.

«Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Никол Пашинян завершен», написала она в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Акопян попросила «проявлять сдержанность и корректность при обсуждении данной темы».

Акопян рассказывала, что познакомилась с Пашиняном в 1990-х, когда поступала на факультет журналистики Ереванского Государственного Университета (ЕГУ). Будущий премьер Армении тогда оканчивал вуз.

У пары четверо детей — сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушан и Арпи.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео Политика, 11:59
Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери Общество, 11:59
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика Политика, 11:54
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с ними Образование, 11:53
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА Политика, 11:46
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву Политика, 11:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю Общество, 11:40
Семейная ипотека и обманутые дольщики ИЖС: самые ожидаемые законы 2026-го Недвижимость, 11:38
Банк Standard Chartered снизил прогнозы по всем крупным криптовалютам Крипто, 11:27
Берлинале-2026: токсичные отцы и страдающие дети Стиль, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака Политика, 11:20
Иномарки из серого импорта. Как изменились предпочтения и цены Авто, 11:15