Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака

Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их гражданский брак завершен.

«Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Никол Пашинян завершен», написала она в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Акопян попросила «проявлять сдержанность и корректность при обсуждении данной темы».

Акопян рассказывала, что познакомилась с Пашиняном в 1990-х, когда поступала на факультет журналистики Ереванского Государственного Университета (ЕГУ). Будущий премьер Армении тогда оканчивал вуз.

У пары четверо детей — сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушан и Арпи.

Материал дополняется