Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака
Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их гражданский брак завершен.
«Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Никол Пашинян завершен», написала она в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Акопян попросила «проявлять сдержанность и корректность при обсуждении данной темы».
Акопян рассказывала, что познакомилась с Пашиняном в 1990-х, когда поступала на факультет журналистики Ереванского Государственного Университета (ЕГУ). Будущий премьер Армении тогда оканчивал вуз.
У пары четверо детей — сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушан и Арпи.
Материал дополняется
