Напавшим на консульство России в Марселе ученым дали условный срок

Двое ученых бросили в консульство бутылки с азотом. Они объяснили поступок желанием «поднять шум» в третью годовщину начала военной операции на Украине, заявили, что не собирались причинять ущерб и признали свои действия «глупыми»

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Двум сотрудниками Национального центра научных исследований Франции (CNRS), которые напали на российское консульство в Марселе 24 февраля, дали условный срок — они будут находиться под домашним арестом с электронными браслетами, передает Le Figaro. Перед этим они проведут пять дней под арестом. Решение вынес Исправительный суд Марселя.

Нападавшие — 48-летний инженер Василе Х. родом из Румынии и 59-летний химик Жорж С. Они бросили на территорию консульства три бутылки с жидким азотом, который взяли в лаборатории CNRS. Le Figaro пишет, что после этого раздались два взрыва, очевидцы видели «белый дым». Мужчин задержали позднее на демонстрации в поддержку Украины.

Василе Х. отметил, что сожалеет о поступке. «С Жоржем мы часто спорим [о политике], и мы подумали, что нужно что-то сделать к 24 февраля», — так он объяснил, почему совершил нападение. Жорж С. добавил, что не испытывает «враждебности к русскому народу», но «настроен против его правительства».

В консульстве выразили несогласие с решением суда. «Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», — сказал консул Станислав Оранский «РИА Новости».

23 января 2026 года состоится еще один суд по вопросу компенсаций российскому консульству и CNRS, так как нападавшие незаконно присвоили материалы из лаборатории.

Российский Следственный комитет после происшествия завел уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака имела признаки теракта.