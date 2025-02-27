 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Напавшим на консульство России в Марселе ученым дали условный срок

Сюжет
Военная операция на Украине
Двое ученых бросили в консульство бутылки с азотом. Они объяснили поступок желанием «поднять шум» в третью годовщину начала военной операции на Украине, заявили, что не собирались причинять ущерб и признали свои действия «глупыми»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Двум сотрудниками Национального центра научных исследований Франции (CNRS), которые напали на российское консульство в Марселе 24 февраля, дали условный срок — они будут находиться под домашним арестом с электронными браслетами, передает Le Figaro. Перед этим они проведут пять дней под арестом. Решение вынес Исправительный суд Марселя.

Нападавшие — 48-летний инженер Василе Х. родом из Румынии и 59-летний химик Жорж С. Они бросили на территорию консульства три бутылки с жидким азотом, который взяли в лаборатории CNRS. Le Figaro пишет, что после этого раздались два взрыва, очевидцы видели «белый дым». Мужчин задержали позднее на демонстрации в поддержку Украины.

Василе Х. отметил, что сожалеет о поступке. «С Жоржем мы часто спорим [о политике], и мы подумали, что нужно что-то сделать к 24 февраля», — так он объяснил, почему совершил нападение. Жорж С. добавил, что не испытывает «враждебности к русскому народу», но «настроен против его правительства».

В консульстве выразили несогласие с решением суда. «Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», — сказал консул Станислав Оранский «РИА Новости».

23 января 2026 года состоится еще один суд по вопросу компенсаций российскому консульству и CNRS, так как нападавшие незаконно присвоили материалы из лаборатории.

Обстановка после взрыва у консульства России в Марселе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Российский Следственный комитет после происшествия завел уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака имела признаки теракта.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Марсель Франция нападение Генконсульство России
Материалы по теме
Устроившие взрыв у консульства России в Марселе оказались исследователями
Политика
Прокуроры Марселя сообщили консульству России о задержаниях после взрыва
Политика
СК возбудил уголовное дело после взрыва у консульства России в Марселе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Цена Solana обновила пятимесячный минимум. Что будет дальшеКрипто, 20:03
Почему ЦБ перенес внедрение цифрового рубляФинансы, 19:45
NYP назвала возможную причину смерти актрисы Мишель ТрахтенбергОбщество, 19:31
Трамп продлил на год санкции против РоссииПолитика, 19:30
Кадыров наградил выживших членов экипажа разбившегося в Актау лайнераОбщество, 19:26
Напавшим на консульство России в Марселе ученым дали условный срокПолитика, 19:26
Агент ответил на сообщения о том, что лидер СКА больше не сыграет за клубСпорт, 19:24
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Трамп снова решил ввести пошлины для Канады и Мексики из-за наркотиковПолитика, 19:17
Основатель «Яндекса» Волож запустит роботов-курьеров в ЯпонииТехнологии и медиа, 19:12
«Русская сталь» предложила увеличить полномочия РЖД по разгрузке сетиБизнес, 19:05
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта ЧаликаПолитика, 18:55
Путин принял в Кремле высокопоставленного партийного деятеля КНДРПолитика, 18:55
BFMTV узнал о роли Макрона в отказе от отмены встречи Трампа с ЗеленскимПолитика, 18:43
Умер отец пианиста Дениса МацуеваОбщество, 18:32