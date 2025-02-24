Обстановка после взрыва у консульства России в Марселе. Фоторепортаж
Утром 24 февраля возле генерального консульства России в Марселе прогремели взрывы. Как выглядит место происшествия — в фоторепортаже РБК
Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). BFMTV со ссылкой на источник в полиции пишет, что на территорию представительства бросили два взрывных устройства, одно из них не разорвалось
Никто не пострадал. На территории дипмиссии работают саперы — персонал остается в помещении. По данным La Marseillaise, в результате обезвреживания взрывчатки поднялся дым
На место происшествия также прибыли сотрудники пожарной службы и полиции
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РБК, что взрыв «имеет все признаки теракта»
Район вокруг представительства оцепили. Консульство расположено на проспекте Амбруаза Паре. В этом округе также расположены посольства и консульства Египта, Туниса, Армении и других стран
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