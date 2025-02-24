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Политика ,  
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Обстановка после взрыва у консульства России в Марселе. Фоторепортаж

Появились фотографии после взрыва в консульстве России в Марселе

Утром 24 февраля возле генерального консульства России в Марселе прогремели взрывы. Как выглядит место происшествия — в фоторепортаже РБК
Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). BFMTV со ссылкой на источник в полиции пишет, что на территорию представительства бросили два взрывных устройства, одно из них не разорвалось
Фото: Reuters

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). BFMTV со ссылкой на источник в полиции пишет, что на территорию представительства бросили два взрывных устройства, одно из них не разорвалось

Никто не пострадал. На территории дипмиссии работают саперы&nbsp;&mdash; персонал остается в помещении. По данным La Marseillaise, в результате обезвреживания взрывчатки поднялся дым
Фото: Reuters

Никто не пострадал. На территории дипмиссии работают саперы — персонал остается в помещении. По данным La Marseillaise, в результате обезвреживания взрывчатки поднялся дым

На место происшествия также прибыли сотрудники пожарной службы и полиции
Фото: Reuters

На место происшествия также прибыли сотрудники пожарной службы и полиции

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РБК, что взрыв &laquo;имеет все признаки теракта&raquo;
Фото: Reuters

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РБК, что взрыв «имеет все признаки теракта»

Район вокруг представительства оцепили. Консульство расположено на проспекте Амбруаза Паре. В этом округе также расположены посольства и консульства Египта, Туниса, Армении и других стран
Фото: Reuters

Район вокруг представительства оцепили. Консульство расположено на проспекте Амбруаза Паре. В этом округе также расположены посольства и консульства Египта, Туниса, Армении и других стран

Власти Марселя заявили, что осуждают &laquo;любые акты насилия&raquo;
Фото: Reuters

Власти Марселя заявили, что осуждают «любые акты насилия»

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