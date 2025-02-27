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Политика ,  
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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика

Игорь&nbsp;Чалик
Игорь Чалик (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

Дорогомиловский суд Москвы в четверг 27 февраля по ходатайству следствия отправил под домашний арест до 24 апреля бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Чалика задержали 26 февраля в Москве по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика
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Следствие считает, что Чалик, будучи сотрудником Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), выписывал сам себе премии. В материалах дела говорится о том, что эпизоды, которые стали известны следствию, происходили в 2024 году. Расследование ведет управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По версии следствия, находившийся в должности врио главы ГосНИИ ГА Чалик присвоил за апрель—сентябрь 2024 года почти 4,2 млн руб. Источник РБК заявил, что сумма вменяемой растраты составила 1,6 млн. руб.

Чалик не признал вину в зале суда. Он утверждает, что не включал себя в списки премированных сотрудников, передает корреспондент РБК.

Чалик сообщил в суде, что у него хроническое заболевание — мерцательная аритмия, которое нуждается в постоянном применении препаратов. «Это не лечение, а поддержание», — добавил он.

Он также сообщил суду, что два года назад, когда готовили документы для награждения его орденом Почета, его дело внимательно изучали, и претензий не было. Чалик попросил суд внимательно, объективно и непредвзято рассмотреть сложившуюся ситуацию. 

Чалик возглавил ГосНИИ ГА в декабре 2023 года. Должность заместителя министра транспорта он занимал с 2021 по 2023 год. Его увольнение связывали с истечением срока служебного контракта. До этого он работал заместителем гендиректора «Аэрофлота» (2010 — 2021), пилотом-инструктором, вторым пилотом и командиром воздушного судна.

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Теги
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