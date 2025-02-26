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Силовики задержали экс-замминистра транспорта Чалика

Игорь Чалик
Игорь Чалик (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере, передают «Известия» со ссылкой на три источника в силовых структурах. ТАСС в правоохранительных органах сообщили о его задержании по делу о мошенничестве. Позже агентство уточнило, что его задержали по делу о растрате. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил эти сведения.

По информации источника РБК, Чалику вменяют растрату денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Правоохранители установили, что он, будучи сотрудником Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), выписывал сам себе премии. В материалах дела говорится о том, что эпизоды, которые стали известны следствию, происходили в 2024 году. Расследование ведут следователи управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Силовики «работают» с Чаликом «в рамках расследования уголовного дела», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

25 февраля прошли обыски по месту жительства Чалика, в Минтрансе, Росавиации и подведомственном ей и Росимуществу ГосНИИ ГА, рассказал собеседник «Известий». По версии следствия, находившийся в должности врио главы ГосНИИ ГА Чалик незаконно выписывал себе премии, присвоив за апрель—сентябрь 2024 года почти 4,2 млн руб. Один из собеседников «Известий» рассказал, что на допросе чиновник частично признал вину, не согласившись с предъявленной суммой. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России.

Чалик возглавил ГосНИИ ГА в декабре 2023 года. «Я поставил задачу заняться реструктуризацией и активной проработкой новых научных направлений. Но нововведения поддержали не все: часть сотрудников восприняли их негативно и выразили несогласие с заявленным вектором», — объяснял он увольнения кадров, в том числе его заместителя по поддержанию летной годности воздушных судов Карена Акопяна.

Должность заместителя министра транспорта Чалик занимал с 2021 по 2023 год. Его увольнение связывали с истечением срока.

Материал дополняется

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