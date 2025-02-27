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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Конгрессмены США предложили назвать штат, аэропорт и день в честь Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Республиканские конгрессмены проявляют необычную законодательную активность ради лести в адрес Трампа, выдвигая заведомо непроходимые инициативы: например, объявление его дня рождения праздником, пишет WSJ
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Конгрессмены от Республиканской партии «беззастенчиво преклоняются» перед президентом США Дональдом Трампом и выдвигают заведомо нереалистичные инициативы в качестве лести главе государства, пишет Wall Street Journal.

Представители обеих партий часто предлагают законопроекты, которые имеют мало шансов на прохождение в Конгрессе, лишь чтобы заручиться поддержкой избирателей, отмечает газета, но в эту сессию республиканцы отличаются частотой предложений и их концентрацией на личности Трампа.

К примеру, член палаты представителей Анна Паулина Луна (Флорида) выступила с идеей увековечить лицо президента на горе Рашмор рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Она опубликовала отредактированный снимок горы, на которую вмонтировали изображение Трампа.

Фото: luna.house.gov
Фото: luna.house.gov

Идея с размещением лица Трампа на горе Рашмор озвучивалась во время его первого президентского срока. Республиканец тогда не отклонил предложение, но и не стал поддерживать, объяснив, что это вызовет негативную реакцию: «Если я отвечу на этот вопрос «да», то он обеспечит мне плохую репутацию».

Член палаты представителей Брэндон Гилл (Техас) стал соавтором законопроекта о переименовании аэропорта Даллес неподалеку от Вашингтона в честь Трампа. По его мнению, избирателей по всей территории США «были бы рады переименовать свой штат в «Штат Дональда Трампа», а новое имя для аэропорта было бы «отличным способом почтить память всей невероятной работы, которую президент Трамп проделал для этой страны».

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Дональд Трамп-младший

С идеей сделать день рождения Трампа (14 июня) федеральным праздником «День рождения и День флага Трампа» выступила член палаты представителей Клаудия Тенни (Нью-Йорк), назвав его «самым значимым президентом в современной американской истории». Ее коллега Марк Элфорд (Миссури) предложил объявить 9 февраля «Днем залива Америки», чтобы «поддержать президента Трампа, признав это значимое достижение».

В Демократической партии используют эти инициативы для критики и отступления от предвыборных обещаний. «Республиканцы в палате представителей должны прекратить подавать эти отчаянные, бессмысленные законопроекты, которые никак не снижают стоимость аренды или продуктов, и просто арендовать одну из ракет Илона, чтобы написать «Люби меня, Донни» в небе над Мар-а-Лаго. Так было бы быстрее», — предложила член палаты представителей Жасмин Крокетт (Техас).

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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