Жан-Пьер обвинила «расстрельную команду» демократов в проигрыше Байдена

Партия бывшего президента США Байдена провела «расстрельную команду» и вынудила его покинуть предвыборную гонку, считает бывший пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила партию демократов в проведении «расстрельной команды» против бывшего президента США Джо Байдена, из-за которой ему пришлось покинуть предвыборную гонку. Об этом она заявила во время выступления на встрече политического института Гарварда, трансляция шла на YouTube канале института.

«Я никогда не видела, чтобы партия делала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам бывшего пресс-секретаря, партия бывшего президента США выдвинула против Байдена «расстрельную команду», тем самым вынудив его выйти из гонки. Кроме этого, еще одной проблемой, по ее словам, была дезинформация.

Во время предвыборной гонки в конце июля 2024 года Байден снял свою кандидатуру. Это решение было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев. Оно усилилось после его неудачных выступлений на дебатах с Трампом, где Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли. Вместо себя Байден тогда выдвинул своего вице-президента Камалу Харрис.