США задумали создать единое командование войск AMERICOM

Белый дом рассматривает возможность объединения Северного (NORTHCOM) и Южного (SOUTHCOM) командований для формирования единого AMERICOM ради экономии бюджета. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Зона ответственности командований охватывает Северную и Южную Америки соответственно, под их контролем Карибский бассейн, Центральная Америка, а также аэрокосмическая и морская деятельность в Канаде, на Аляске и в континентальной части США.

По сведениям телеканала, конгрессмены из профильных комитетов уверены, что SOUTHCOM финансируется недостаточно и потому слияние с NORTHCOM получит поддержку.