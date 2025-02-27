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Политика ,  
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США задумали создать единое командование войск AMERICOM

NBC: команда Трампа задумала объединить Северное и Южное командование в AMERICOM

Белый дом рассматривает возможность объединения Северного (NORTHCOM) и Южного (SOUTHCOM) командований для формирования единого AMERICOM ради экономии бюджета. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Зона ответственности командований охватывает Северную и Южную Америки соответственно, под их контролем Карибский бассейн, Центральная Америка, а также аэрокосмическая и морская деятельность в Канаде, на Аляске и в континентальной части США.

По сведениям телеканала, конгрессмены из профильных комитетов уверены, что SOUTHCOM финансируется недостаточно и потому слияние с NORTHCOM получит поддержку.

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