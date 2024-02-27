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Военная операция на Украине ,  
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Австралийский миллиардер Форрест решил оказать помощь Украине

9News: миллиардер Форрест пожертвует $3,3 млн для разминирования Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест пообещал направить $3,3 млн на обезвреживание мин на Украине. Ранее он планировал вложить $500 млн в экономику этой страны по завершении конфликта
Эндрю Форрест
Эндрю Форрест (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Миллиардер из Австралии Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола пообещали направить «миллионы долларов на проекты по разминированию» на Украине, сообщил австралийский телеканал 9News 27 февраля. По данным последнего, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation (его возглавляет Никола) намерен направить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на «обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их безопасными для фермеров».

Ранее Форрест обязался вложить около $500 млн в экономику Украины после завершения конфликта. Миллиардер также пообещал потратить $750 млн на восстановление энергетической и коммуникационной инфраструктуры Украины.

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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

Состояние Форреста, по данным Forbes на 27 февраля, составляет $19,8 млрд (95-е место в глобальном рейтинге миллиардеров). Среди австралийских миллиардеров он уступает только исполнительному директору крупной горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джине Райнхарт.

В 2003 году Форрест основал Fortescue Metals Group, Она занимается добычей железной руды, а также производством экологически чистой энергии. Рыночная капитализация компании составляет $84,98 млрд.

Кроме того, миллиардер возглавляет благотворительный фонд Minderoo с пожертвованиями в объеме $9,6 млрд. В 2022 году его частная компания Squadron Energy заплатила, по оценкам Forbes, 4 млрд австралийских долларов ($2,6 млрд) крупнейшей ветроэнергетической компании Австралии CWP Renewables.

В июне 2023 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что страна направит Украине очередной пакет помощи на 110 млн австралийских долларов ($72,1 млн), который включает 70 единиц военной техники. Еще 10 млн австралийских долларов ($6,6 млн) планировалось передать в ООН для оказания гуманитарной помощи. С учетом этого объем помощи Австралии Украине с февраля 2022 года достиг $527,7 млн.

Россия осуждает помощь Украине и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

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