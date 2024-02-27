На спутниковых снимках нашли плавучий барьер Китая на спорном рифе

Китай блокировал отмель Скарборо в Южно-Китайском море, о принадлежности которой спорит с Филиппинами. Пекин и Манила до этого обвинили друг друга в инцидентах с судами возле рифа

На спутниковых снимках острова-атолла в Южно-Китайском море — отмели Скарборо, о принадлежности которой спорят Китай и Филиппины, обнаружен новый плавучий барьер, сообщает Reuters.

На один из снимков, сделанных спутниками Maxar Technologies 22 февраля и изученных агентством, попало заграждение, блокирующее устье отмели.

Риф Скарборо расположен в 200 км (124 милях) от Филиппин, внутри исключительной экономической зоны страны. В 2012 году Китай заявил о контроле над Скарборо, Пекин называет его островом Хунъянь. После этого китайские суда неоднократно пытались помешать филиппинским рыболовецким судам заниматься промыслом. В 2016 году международный трибунал в Гааге отклонил претензии Китая на 90% территории Южно-Китайского моря, Пекин это решение не признал.

Во время президентства Родриго Дутерте в 2016–2022 годах, которого считали прокитайским лидером, береговая охрана КНР разрешала доступ небольшим филиппинским судам к отмели. Однако после того как в 2022 году президентом Филиппин стал Фердинанд Маркос-младший, спор из-за принадлежности Скарборо между Китаем и Филиппинами обострился.

Спутниковые снимки подтверждают отчет и видео, распространенные береговой охраной Филиппин, из которых следует, что сотрудники китайской береговой охраны на двух надувных лодках установили плавучие барьеры у рифа 22 февраля. Пекин продолжает настаивать на том, что атолл принадлежит Китаю.

В сентябре прошлого года береговая охрана Филиппин обнаружила 300-метровый барьер из буев возле Скарборо. После этого сотрудники на небольшой моторной лодке подплыли к отмели под видом рыбаков, нырнули к барьеру и повредили его. Операция была одобрена президентом. Пекин тогда посоветовал Маниле воздержаться от провокаций.

В декабре Филиппины обвинили Китай в применении водометов и таране судов снабжения и береговой охраны, что привело к «серьезному повреждению двигателя» одного из них. Китайская сторона, в свою очередь, заявила, что филиппинское судно намеренно протаранило судно береговой охраны КНР.