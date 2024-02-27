 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На спутниковых снимках нашли плавучий барьер Китая на спорном рифе

Reuters: на спутниковых снимках нашли плавучий барьер Китая на спорном рифе
Китай блокировал отмель Скарборо в Южно-Китайском море, о принадлежности которой спорит с Филиппинами. Пекин и Манила до этого обвинили друг друга в инцидентах с судами возле рифа

На спутниковых снимках острова-атолла в Южно-Китайском море — отмели Скарборо, о принадлежности которой спорят Китай и Филиппины, обнаружен новый плавучий барьер, сообщает Reuters.

На один из снимков, сделанных спутниками Maxar Technologies 22 февраля и изученных агентством, попало заграждение, блокирующее устье отмели.

Риф Скарборо расположен в 200 км (124 милях) от Филиппин, внутри исключительной экономической зоны страны. В 2012 году Китай заявил о контроле над Скарборо, Пекин называет его островом Хунъянь. После этого китайские суда неоднократно пытались помешать филиппинским рыболовецким судам заниматься промыслом. В 2016 году международный трибунал в Гааге отклонил претензии Китая на 90% территории Южно-Китайского моря, Пекин это решение не признал.

Как Южно-Китайское море стало «самой взрывоопасной горячей точкой»
Политика
Фото:coastguard.gov.ph

Во время президентства Родриго Дутерте в 2016–2022 годах, которого считали прокитайским лидером, береговая охрана КНР разрешала доступ небольшим филиппинским судам к отмели. Однако после того как в 2022 году президентом Филиппин стал Фердинанд Маркос-младший, спор из-за принадлежности Скарборо между Китаем и Филиппинами обострился.

Спутниковые снимки подтверждают отчет и видео, распространенные береговой охраной Филиппин, из которых следует, что сотрудники китайской береговой охраны на двух надувных лодках установили плавучие барьеры у рифа 22 февраля. Пекин продолжает настаивать на том, что атолл принадлежит Китаю.

В сентябре прошлого года береговая охрана Филиппин обнаружила 300-метровый барьер из буев возле Скарборо. После этого сотрудники на небольшой моторной лодке подплыли к отмели под видом рыбаков, нырнули к барьеру и повредили его. Операция была одобрена президентом. Пекин тогда посоветовал Маниле воздержаться от провокаций.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В декабре Филиппины обвинили Китай в применении водометов и таране судов снабжения и береговой охраны, что привело к «серьезному повреждению двигателя» одного из них. Китайская сторона, в свою очередь, заявила, что филиппинское судно намеренно протаранило судно береговой охраны КНР.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Китай Филиппины Южно-Китайское море
Материалы по теме
США поставили на Филиппины крупную партию топлива для военных кораблей
Политика
В Южно-Китайском море военный катер Китая протаранил филиппинское судно
Политика
Филиппины обвинили Китай в агрессии из-за водометов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
Умерла первая обладательница титула Мисс США Общество, 05:03
Опрос выявил рост вовлеченности россиян в работу Общество, 05:00
На спутниковых снимках нашли плавучий барьер Китая на спорном рифе Политика, 04:41
«Известия» узнали о планах Минфина сократить долю льготной ипотеки до 25% Экономика, 04:22
Россияне назвали цвета компании, в которую обратятся в первую очередь Общество, 04:00
Высадившийся на Луну модуль «Одиссей» прекратил работу Технологии и медиа, 03:58
Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву Политика, 03:26
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться для защиты страны Политика, 03:17
Минобороны объяснило появление «Ярс» в Москве подготовкой к параду Политика, 02:57
Макрон допустил отправку войск на Украину словами «исключать нельзя» Политика, 02:49
Суд вынес приговор охранникам, избившим фотографа «Коммерсанта» Общество, 02:05
Конгрессмен предложил резолюцию об отстранении Байдена с поста Политика, 02:01
Канцлер Австрии исключил достижение мира на Украине без участия России Политика, 01:56
Путин заявил о продолжении укрепления сил специальных операций Политика, 00:55