Нацпроекты распределили среди кураторов в ранге вице-премьеров

В правительстве определились с кураторами национальных проектов. Обязанности по контролю над программами возложены на вице-премьеров, следует из информации на сайте правительства. О том, что соответствующее решение принято, пишет ТАСС со ссылкой на протокола заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 12 февраля, имеющемся в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает агентство.

Татьяна Голикова остается куратором четырех нацпроектов: по науке, образованию, здравоохранению и демографии;

Вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором нацпроектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, международной кооперации и экспорту;

Вице-премьер Виктория Абрамченко будет контролировать нацпроект «Экология»;

Марат Хуснуллин станет куратором нацпроекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» (в рамках федеральных программ «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги»);

Дмитрий Чернышенко будет заниматься нацпроектами «Культура», «Цифровая экономика» и федеральным проектом «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта по демографии;

Курирующими вице-премьерами комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры определены Юрий Борисов и Марат Хуснуллин (по вопросам реализации транспортной части).

Материал дополняется.