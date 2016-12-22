Жандармерия Аргентины заявила о подлинности фото Ил-96 из дела о кокаине

Жандармерия Аргентины подтвердила подлинность фото с бортовым номером самолета летного спецотряда «Россия» в Буэнос-Айресе. Ранее управделами президента не исключило подделку фото, опровергнув участие лайнера в «кокаиновом деле»

Фото: @gendarmeria / twitter

Фотографии, опубликованные ранее жандармерией Аргентины в рамках расследования «кокаинового дела», на которых видно, как в самолет грузят чемоданы, подлинные. Об этом РБК заявили в жандармерии.

«Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия», — сообщили аргентинские силовики.

РБК отправил запрос официальному представителю​ управделами президента России Елене Крыловой. Связаться по телефону с ней не удалось.

Ранее в своем официальном Twitter жандармерия Аргентины опубликовала фотографии из уголовного дела о пресечении канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Среди прочих был опубликован снимок с лайнером, в который загружали чемоданы, где, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. На снимках виден бортовой номер самолета — 96023.

Лайнер с таким бортовым номером, согласно данным ресурса russianplanes.net (после публикации материала РБК ресурс оказался недоступен, сохраненную версию страницы сайта можно найти в кэше Google), принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, которое специализируется на перевозке первых лиц государства.

Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Однако после публикации материала Елена Крылова заявила «Интерфаксу» о возможной фальсификации фотографий лайнера спецотряда «Россия». По ее словам, сведения о том, что борт 96023 участвовал в перевозке «кокаина», «не соответствуют действительности». «Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации — в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать», — сказала она, добавив, что на снимке «нет точного номера борта».

Как сообщила 22 февраля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

Груз, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принадлежал сотруднику техсостава дипмиссии, который к тому времени закончил работу по трудовому договору. МИД России подчеркнул, что раскрытие канала поставки наркотиков было результатом совместной операции российских и аргентинских спецслужб.

The Daily Telegraph указала, что кокаин был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности страны Николая Патрушева, который находился в Буэнос-Айресе с рабочим визитом. Позже источник в аппарате Совбеза России опроверг эту информацию «Интерфаксу».

По данным Аргентины, на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года один из сотрудников дипмиссии обнаружил чемоданы с кокаином. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-датчиками оставили на том же месте.



В течение года фигурантам дела, среди которых были технический сотрудник российского посольства Али Абьянов и сотрудник полиции Иван Близнюк, не удавалось переправить груз в Россию. Кроме того, Абьянов к тому времени уже вернулся в Москву, где 22 февраля его арестовали полицейские. За день до этого в Аргентине был арестован и Близнюк. В декабре 2017 года полиция задержала Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, прибывших для получения чемоданов из Аргентины.