Совбез ООН единогласно принял резолюцию по прекращению огня в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения боевых действий в Сирии. С полуночи 27 февраля в стране начинает действовать режим прекращения огня

Совет Безопасности ООН (Фото: Reuters/Pixstream)

Государства — члены Совета Безопасности ООН единогласно поддержали подготовленную Россией и США резолюцию в поддержку перемирия в Сирии. Об этом сообщается вTwitter постоянного представительства России при ООН.

«СБ ООН единогласно одобрил российско-американскую резолюцию 2268 по прекращению огня, доставке гумпомощи и политпроцессу в Сирии», — говорится в сообщении.

Документ, подготовленный Россией и США, получил поддержку всех 15 стран — членов организации. Он был принят менее чем за час до официального начала действия режима прекращения огня. Предыдущий вариант соглашения, который подготовила российская сторона, был отвергнут.

В резолюции, как пишет Reuters, отмечается, что все стороны должны выполнять свои обязательства. В документе также присутствует призыв к Международной группе поддержки Сирии задействовать влияние для поддержания режима прекращения огня и создания условий для продолжительного перемирия.

Также в тексте содержится призыв ко всем государствам, в особенности входящим в состав Международной группы поддержки Сирии (МГПС), задействовать свое влияние с целью поддержания прекращения огня и создания условий для долгосрочного перемирия.​

Заседание, на котором была принята резолюция, началась с опозданием на 45 минут. Причину задержки объяснили тем, что в текст документа в последний момент были внесены правки.

Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что при условии соблюдения режима прекращения огня он намерен возобновить переговоры между Дамаском и оппозицией 7 марта.

Россия и США договорились о режиме прекращения огня в Сирии 22 февраля. Его действие должно вступить в силу в субботу, 27 февраля. Соглашение подразумевает, что боевые действия на территории Сирии будут продолжаться только в отношении террористических организаций, определенных Совбезом ООН.