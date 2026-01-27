Трамп заявил о хорошем развитии событий на переговорах по Украине
Переговоры по Украине в Абу-Даби продемонстрировали очень хорошее развитие событий, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).
«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Абу-Даби с 23 по 24 января состоялись закрытые переговоры, где основным и наиболее трудным вопросом стали территории. Тем не менее администрация Трампа назвала продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби.
Признаков достижения компромисса по этому вопросу не было, как сообщило агентство Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это, подчеркнув, что Украина «ни при каких условиях» не откажется от своих территориальных претензий. В Кремле отметили, что вопросы, связанные с «формулой Анкориджа», имеют ключевое значение для российской стороны.
Перед переговорами в Абу-Даби, 22 января, прошли встречи в Москве, в которых участвовали президент России Владимир Путин, американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Накануне Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США состоятся в воскресенье, 1 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России