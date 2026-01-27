 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Трамп заявил о хорошем развитии событий на переговорах по Украине

Так он ответил на вопрос о прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговорах по Украине
Переговоры по Украине в Абу-Даби продемонстрировали очень хорошее развитие событий, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби
Политика
Фото:Reuters

В Абу-Даби с 23 по 24 января состоялись закрытые переговоры, где основным и наиболее трудным вопросом стали территории. Тем не менее администрация Трампа назвала продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби.

Признаков достижения компромисса по этому вопросу не было, как сообщило агентство Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это, подчеркнув, что Украина «ни при каких условиях» не откажется от своих территориальных претензий. В Кремле отметили, что вопросы, связанные с «формулой Анкориджа», имеют ключевое значение для российской стороны.

Перед переговорами в Абу-Даби, 22 января, прошли встречи в Москве, в которых участвовали президент России Владимир Путин, американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Накануне Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США состоятся в воскресенье, 1 февраля.

Полина Харчевникова
