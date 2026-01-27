 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Минюст внес в реестр нежелательных организации из четырех стран

В перечень попали канадские Canadian Fund for Local Initiatives и Parliamentary Center, французская фирма Vigo, турецкий «Фонд Кавказа» и швейцарский «Международный альянс либертарианских партий»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство юстиции России дополнило перечень нежелательных организаций, включив пять компаний из Канады, Франции, Турции и Швейцарии. Информация об этом приведена в соответствующем перечне на сайте ведомства.

В реестр включили Canadian Fund for Local Initiatives («Канадский фонд местных инициатив») и Parliamentary Center из Канады, «Юридическую фирму Vigo» из Франции, Kafkas Vakfi («Фонд Кавказа») из Турции, а также International Alliance of Libertarian Parties из Швейцарии.

Минюст распорядился включить эти компании в перечень накануне, внесены в реестр они были 27 января.

Генпрокуратура признала нежелательной криптобиржу WhiteBit за помощь ВСУ
Политика
Фото:Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генпрокуратура на своем сайте также сообщила, что Canadian Fund for Local Initiatives была признана нежелательной 15 января. Финансовая структура при правительстве Канады, как считает ведомство, финансирует проекты в более чем 120 странах мира, «навязывающие интересы и приоритеты Оттавы, среди которых, в частности, поддержка экстремистского ЛГБТ-сообщества». Фонд ведет пропагандистскую деятельность «по формированию негативного образа России с целью разрыва связей местных политических элит с нашей страной».

Vigo Law Firm была признана Генпрокуратурой нежелательной 19 января. Как утверждает ведомство, компания являлась юридическим представителем зарегистрированной во Франции неправительственной организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! («За Украину, за их и за нашу свободу»), деятельность которой уже объявлена в России нежелательной.

Согласно реестру Минюста, Генпрокуратура вынесла решение о признании нежелательными Parliamentary Center, а также компаний из Швейцарии и Турции 12 января, а остальных — 13 января. Причина не указывается.

Статус нежелательной организации в России присваивается по решению Генпрокуратуры, а перечень таких организаций ведет Минюст. Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. За сотрудничество с ними или распространение их материалов предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Финансирование или сбор средств для таких организаций может повлечь лишение свободы до пяти лет и запрет занимать определенные должности до десяти лет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

