 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли Купянск-Узловой

Минобороны сообщило о взятии Купянск-Узлового и Новояковлевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска заняли два населенных пункта – Купянск Узловой и Новояковлевку
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевку в Запорожской области, сообщает Минобороны.

Купянск Узловой — фактически пригород Купянска, расположенный на восточном берегу реки Оскол. Это крупный железнодорожный узел, бои за который шли несколько недель. Скорое взятие Купянска Узлового в декабре анонсировал Владимир Путин. Проинспектировавший сегодня группировку «Запад» глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что в поселке идет зачистка.

Новояковлевку взяли под контроль подразделения группировки «Днепр». Село находится к западу от города Орехов.

Герасимов раскрыл, как продвинулись российские войска с начала 2026 года
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка, Хотень, Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское, Чугуновка;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям 10 бригад в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Сеньково, Красный Лиман;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Новодмитровка, Резниковка, Славянск;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 13 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкое, Новоподгородное;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Александровка, Верхняя Терса, Воздвижевка, Горькое, Зализничное, Риздвянка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Магдалиновка, Садовое.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке в том числе упомянуты один танк три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Харьковская область Минобороны Валерий Герасимов
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Герасимов сообщил о блокировании района с силами ВСУ у Купянска
Политика
Герасимов сообщил, что военные находятся в 12–14 км от окраин Запорожья
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве Общество, 13:28 
Цена золота превысила 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет Инвестиции, 13:27
МВД раскрыло покушение на убийство 24-летней давности Общество, 13:22
Стабильность накануне роста: рынок игристого в России в 2025 году Вино, 13:21
ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса Общество, 13:18
Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах Общество, 13:16
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом Спорт, 13:07
Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов Политика, 13:06
Минцифры назвало регионы с максимальным спросом на IT-ипотеку Недвижимость, 13:04
Акции Puma взлетели на 20% на новости о продаже ее доли китайской Anta Инвестиции, 12:51
Бундесверу дадут шанс впервые закупить немецкие боевые беспилотники Политика, 12:51
Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии ограничений из-за снегопада Общество, 12:50
Как правильно кататься на тюбинге и не навредить здоровью Life, 12:47