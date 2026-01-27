Российские войска заняли Купянск-Узловой

Минобороны сообщило о взятии Купянск-Узлового и Новояковлевки

Российские войска заняли два населенных пункта – Купянск Узловой и Новояковлевку

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевку в Запорожской области, сообщает Минобороны.

Купянск Узловой — фактически пригород Купянска, расположенный на восточном берегу реки Оскол. Это крупный железнодорожный узел, бои за который шли несколько недель. Скорое взятие Купянска Узлового в декабре анонсировал Владимир Путин. Проинспектировавший сегодня группировку «Запад» глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что в поселке идет зачистка.

Новояковлевку взяли под контроль подразделения группировки «Днепр». Село находится к западу от города Орехов.

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка, Хотень, Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское, Чугуновка;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям 10 бригад в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Сеньково, Красный Лиман;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Новодмитровка, Резниковка, Славянск;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 13 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкое, Новоподгородное;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Александровка, Верхняя Терса, Воздвижевка, Горькое, Зализничное, Риздвянка;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Магдалиновка, Садовое.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке в том числе упомянуты один танк три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.