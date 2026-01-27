 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

По словам военного, Германия может сразу оказаться в эпицентре боевых действий. Из-за высокого количества раненых немецкие больницы будут переполнены. Также генерал опасается проблем с переброской бойцов на восток страны

Глава Командования обеспечения Бундесвера ФРГ генерал-лейтенант Геральд Функе рассказал о «наихудшем сценарии» гипотетического нападения России на НАТО. Речь идет о ситуации, когда Германия оказывается в эпицентре боевых действий с первых часов конфликта, сообщила The Times. 

Военный обратил внимание, что в ходе возможного столкновения ранения могут получать тысячи бойцов в день, что создаст колоссальную нагрузку на медицинские учреждения Германии.

«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое число раненых, то теперь я должен планировать возможность тысячи раненых военнослужащих в день. Чем глубже в это вникаешь, тем сложнее всё становится и тем труднее это себе представить», — сказал он.

Функе объяснил, что в первые недели конфликта в морские порты Германии прибудут тысячи союзников по НАТО. Оттуда их придется перебрасывать на восток по автомобильным и железным дорогам. Генерал-лейтенант опасается, что те могут быть повреждены в результате «российских диверсий, кибератак и, возможно, ударов дальнобойным оружием».

«Что меня сейчас больше всего беспокоит, — это гибридная сторона, скрытая сторона: диверсии, спящие ячейки, некие точечные атаки. Я не могу исключить применение дальнобойных ракет. Но я считаю, что гибридная угроза очень высока», — заявил он.

Президент Владимир Путин неоднократно называл «ложью и бредом» заявления о возможности большой войны в Европе. По словам российского лидера, европейские политики только повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. В Кремле отмечали, что Россия никогда никому не угрожала.

Материал дополняется. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Романов Илья
Германия Россия НАТО военный конфликт
