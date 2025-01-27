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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Patrick Pleul / dpa / ТАСС
Фото: Patrick Pleul / dpa / ТАСС

Поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять, даже когда Москва и Киев достигнут мирного соглашения, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» должны быть демонтированы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си.

«Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки <…> и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этим газопроводам. <...> «Северные потоки» должны быть демонтированы», — сказал он.

По мнению Дуды, эти трубопроводы представляют «очень большую угрозу» для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. «Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения армии, но это также огромная экономическая угроза, поскольку это означает господство России над Европой в экономическом смысле», — заявил он.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения и отказывались прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма. Изначально расследованием занимались Германия, Швеция и Дания, однако две последние страны его прекратили в феврале 2024 года. Россию к разбирательству не допустили.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Северный поток Северный поток-2 Анджей Дуда
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