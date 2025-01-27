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Умерла получившая гражданство России экс-советница Рейгана

Умерла получившая гражданство России экс-советница Рейгана Сюзанна Масси
Сюзанна Масси
Сюзанна Масси (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Умерла Сюзанна Масси, бывшая советница президента США Рональда Рейгана. Об этом ее представитель сообщил «РИА Новости».

Она умерла на 95-м году жизни.

Масси работала в Госдепе, была неформальным советником Рейгана по СССР, писала книги. Она попросила гражданство России в 2021 году. Она заявляла, что посвятила «много лет моей жизни сближению народов США и России». Для нее было «крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело». К тому моменту она жила в стране по визе.

В декабре президент России Владимир Путин предоставил Масси гражданство страны.

Сюзанна Масси начала изучать историю России и СССР в конце 1960-х годов. Она также написала книгу «Земля Жар-птицы». С 1954 по 1990 год была замужем за историком Робертом Масси, который изучал историю царской России.

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