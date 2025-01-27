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Политика ,  
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В Тегеране сообщили о покупке российских истребителей Су-35

Генерал КСИР Шадмани: Иран купил партию российских истребителей Су-35
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Истребитель Су-35 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Иран приобрел партию российских истребителей Су-35, сообщил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани, передает Entekhab.

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», — сказал он.

Су-35 — многоцелевой сверхма­невренный истребитель поколения 4++. Самолет предна­значен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых сред­ствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Разработчиком Су-35 является Опытно-конструкторское бюро Сухого, производством занимается авиационный завод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

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