В Калифорнии начали сбор подписей за независимость от США

Госсекретарь Калифорнии одобрила петицию о выходе из состава США. Чтобы ее включили в бюллетень на голосовании, необходимо собрать 546 651 подпись до июля 2025 года. В Конституции США нет механизма отделения штатов

Ширли Вебер (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила петицию о выходе штата Калифорния из состава США, передает Newsweek.

Чтобы ее включили в избирательный бюллетень на голосовании в 2028 году, необходимо собрать 546 651 подпись до 22 июля 2025 года, отмечает издание. Вопрос, предложенный авторами инициативы под названием Calexit, звучит следующим образом: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?»

Как отмечает The New York Post, Calexit будет одобрен при поддержке не менее 55% или более 500 тыс. зарегистрированных избирателей и явке не менее 50%. «Если это произойдет, то будет выражены «вотум недоверия Соединенным Штатам Америки» и «воля народа Калифорнии» стать независимой страной», — говорится в публикации. Как отмечает Newsweek, результаты голосования не будут иметь юридической силы и обязательными к исполнению федеральным правительством.

Калифорния — самый густонаселенный штат США, расположенный на ее западном побережье. По оценкам на 2020 год, там проживало 39,5 млн человек. Согласно исследованию World Economic Outlook Международного валютного фонда, по итогам 2023 года Калифорния имела пятую по величине экономику в мире, опередив Индию и Великобританию.

Движение за независимость Калифорнии Calexit после победы на выборах президента США Дональда Трампа заявило о наращивании усилий по выходу из состава страны. Там охарактеризовали итоги голосования как «атаку на все, что волнует» штат.

Американское законодательство не предусматривает механизм отделения штата. В 1869 году, после гражданской войны в США, Верховный суд постановил, что акт принятия в состав страны является окончательным, «без возможности пересмотра или отзыва, кроме как через революцию или с согласия штатов».

Калифорния — традиционно демократический штат. На выборах президента США 5 ноября, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп, Калифорния поддержала кандидата от Демократической партии — бывшего вице-президента Камалу Харрис. Согласно результатам голосования, 58,5% зарегистрированных избирателей в Калифорнии поддержали Харрис. Трампу там отдали 38,3% голосов. В прошлый раз активисты активно продвигали выход Калифорнии из состава США в 2016 году, на фоне первого прихода Трампа в Белый дом. «Победа Трампа вновь подстегнет стремление Калифорнии выйти из состава США, как никогда прежде. 2025 год может стать годом, когда Калифорния проголосует за выход из состава США», — сказал Newsweek представитель кампании Маркус Руис Эванс.