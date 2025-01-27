 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

В Калифорнии начали сбор подписей за независимость от США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Госсекретарь Калифорнии одобрила петицию о выходе из состава США. Чтобы ее включили в бюллетень на голосовании, необходимо собрать 546 651 подпись до июля 2025 года. В Конституции США нет механизма отделения штатов
Ширли Вебер
Ширли Вебер (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила петицию о выходе штата Калифорния из состава США, передает Newsweek.

Чтобы ее включили в избирательный бюллетень на голосовании в 2028 году, необходимо собрать 546 651 подпись до 22 июля 2025 года, отмечает издание. Вопрос, предложенный авторами инициативы под названием Calexit, звучит следующим образом: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?»

Как отмечает The New York Post, Calexit будет одобрен при поддержке не менее 55% или более 500 тыс. зарегистрированных избирателей и явке не менее 50%. «Если это произойдет, то будет выражены «вотум недоверия Соединенным Штатам Америки» и «воля народа Калифорнии» стать независимой страной», — говорится в публикации. Как отмечает Newsweek, результаты голосования не будут иметь юридической силы и обязательными к исполнению федеральным правительством.

Калифорния — самый густонаселенный штат США, расположенный на ее западном побережье. По оценкам на 2020 год, там проживало 39,5 млн человек. Согласно исследованию World Economic Outlook Международного валютного фонда, по итогам 2023 года Калифорния имела пятую по величине экономику в мире, опередив Индию и Великобританию.

Движение за независимость Калифорнии Calexit после победы на выборах президента США Дональда Трампа заявило о наращивании усилий по выходу из состава страны. Там охарактеризовали итоги голосования как «атаку на все, что волнует» штат.

Вице-губернатор пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса
Политика
Дэн Патрик
Американское законодательство не предусматривает механизм отделения штата. В 1869 году, после гражданской войны в США, Верховный суд постановил, что акт принятия в состав страны является окончательным, «без возможности пересмотра или отзыва, кроме как через революцию или с согласия штатов».

Калифорния — традиционно демократический штат. На выборах президента США 5 ноября, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп, Калифорния поддержала кандидата от Демократической партии — бывшего вице-президента Камалу Харрис. Согласно результатам голосования, 58,5% зарегистрированных избирателей в Калифорнии поддержали Харрис. Трампу там отдали 38,3% голосов. В прошлый раз активисты активно продвигали выход Калифорнии из состава США в 2016 году, на фоне первого прихода Трампа в Белый дом. «Победа Трампа вновь подстегнет стремление Калифорнии выйти из состава США, как никогда прежде. 2025 год может стать годом, когда Калифорния проголосует за выход из состава США», — сказал Newsweek представитель кампании Маркус Руис Эванс.

Читайте РБК в Telegram.

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Калифорния США Дональд Трамп независимость петиция голосование подписи
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Нарышкин рассказал о деколонизации на примере Техаса и Калифорнии
Политика
Генеральный прокурор Техаса подал в суд на администрацию Байдена
Политика
Илон Маск обвинил в пожарах власти Калифорнии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Reuters узнал о намерении ЕС вернуться к переговорам с Украиной по газуПолитика, 16:33
Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады. ВидеоПолитика, 16:29
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:23
Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязкуПолитика, 16:21
Более 150 тыс. посвященных холокосту архивных документов выложили в СетьLife, 16:17
Путин поздравил Лукашенко с «убедительной победой» на выборах президентаПолитика, 16:13
Водители за год исправили 2 млн ошибок при оплате парковки в приложенииГород, 16:08
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Тегеране сообщили о покупке российских истребителей Су-35Политика, 16:07
Сколько вам лет на самом деле: стоит ли измерять биологический возрастPro, 16:03
Заградительный вал на пляже Анапы. ВидеоОбщество, 15:59
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:57
NVIDIA потеряла почти $500 млрд капитализации из-за китайского ИИИнвестиции, 15:57
Дело гендиректора «СД Атриум» о хищениях на госконтрактах передали в судОбщество, 15:54
Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за призыва МаскаПолитика, 15:50