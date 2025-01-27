МВД отвергло обвинения в пытках в отделе полиции в Москве
Информация о «применении недозволенных методов дознания» сотрудниками полиции в отношении задержанного 26-летнего дагестанца Магомеда Магомедова не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного МВД.
«В отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что проверка обвинений о применении электрошокера продолжается. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин «микротравм на теле» Магомедова.
24 января телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором Магомедов обвинил трех сотрудников МВД в пытках и показал травмы. По его словам, 20 января его забрали из дома и привезли в Развилковский отдел полиции Ленинского городского округа Москвы по подозрению в изготовлении боевого пистолета из травматического. Магомедов утверждал, что полицейские били его шокером и насиловали черенком от швабры, снимая это на видео и угрожая аналогичными действиями в отношении родственников. С заявлением о пытках он обратился в СК.
В отношении Магомедова возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК), которое предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Как отмечали в МВД, в ходе обысков у него нашли «предположительно самодельно изготовленные пистолеты различных образцов и их конструктивные составляющие». Видновский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
попросил глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева взять под личный контроль дело против Магомедова. «Я очень рассчитываю, что заявления его адвоката будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные, с какой бы они ни оказались стороны, понесут заслуженное наказание», — написал он в телеграм-канале.
Читайте РБК в Telegram.
СК объявил Моргенштерна в розыск
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов