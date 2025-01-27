МВД отвергло обвинения в пытках в отделе полиции в Москве

Сотрудники полиции не совершали действий «против половой неприкосновенности» Магомеда Магомедова, проверка о применении электрошокера продолжается, сообщили в МВД. Дагестанец был задержан по делу о незаконном изготовлении оружия

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Информация о «применении недозволенных методов дознания» сотрудниками полиции в отношении задержанного 26-летнего дагестанца Магомеда Магомедова не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«В отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что проверка обвинений о применении электрошокера продолжается. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин «микротравм на теле» Магомедова.

24 января телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором Магомедов обвинил трех сотрудников МВД в пытках и показал травмы. По его словам, 20 января его забрали из дома и привезли в Развилковский отдел полиции Ленинского городского округа Москвы по подозрению в изготовлении боевого пистолета из травматического. Магомедов утверждал, что полицейские били его шокером и насиловали черенком от швабры, снимая это на видео и угрожая аналогичными действиями в отношении родственников. С заявлением о пытках он обратился в СК.

В отношении Магомедова возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК), которое предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Как отмечали в МВД, в ходе обысков у него нашли «предположительно самодельно изготовленные пистолеты различных образцов и их конструктивные составляющие». Видновский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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