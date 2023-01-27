Хинштейн сообщил о сделанных Путиным кадровых перестановках в МВД
В центральном аппарате МВД и его региональных подразделениях произведены новые назначения на различных уровнях, сообщил в телеграм-канале глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
По информации депутата, новые должности получили:
- Денис Маслов — он стал заместителем начальника Главного управления на транспорте МВД (был замначальника МВД по Западному административному округу столицы);
- Филипп Немов — стал начальником Управления организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД («Коммерсантъ» в 2020-м писал, что Немов был замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве);
- Владислав Новиков — стал замначальника столичного ГУ МВД;
- Олег Пауков — стал начальником УВД по Центральному административному округу (телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» в конце прошлого года называл его замначальника УУР ГУ МВД Москвы).
Кроме того, Хинштейн сделал репост записи из канала «ВЧК-ОГПУ», где говорится о подписании президентом Владимиром Путиным указа «о серьезных кадровых изменениях в правоохранительном блоке». На портале правовой информации соответствующий документ на момент публикации материала размещен не был, но Хинштейн отметил, что президент эти назначения произвел.
Как пишет «ВЧК-ОГПУ», были назначены:
- Павел Гищенко — на должность замглавы МВД по ДНР и начальника полиции (был начальником УМВД России по Севастополю);
- Игорь Илларионов — глава МВД по Крыму (ранее был замначальника московского ГУ МВД);
- Владимир Липандин — начальник ГУ МВД по Херсонской области;
- Михаил Лобанов — начальник УВД по Южному административному округу ГУ МВД по Москве (ранее был начальником управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу).
Освобождены с занимаемых постов:
- начальник управления МВД по Тульской области Сергей Галкин;
- начальник ГУ по вопросам миграции МВД Дмитрий Демиденко;
- замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров;
- начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве Антон Ромейко-Гурко;
- начальник УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Борис Шейнкин.