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Азербайджан решил эвакуировать посольство после нападения в Тегеране

МИД Азербайджана эвакуирует посольство после нападения со стрельбой в столице Ирана
Посольству Азербайджана в Тегеране ранее поступали угрозы, однако иранские власти не проявили должного внимания к ситуации, указали в азербайджанском МИДе
Фото: Majid Asgaripour / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Посольство Азербайджана в Тегеране эвакуируют после того, как оно подверглось нападению, сообщили в азербайджанском МИДе. «Планируется принять соответствующие меры по эвакуации сотрудников посольства и членов их семей в ситуации, возникшей в результате теракта», — говорится в заявлении.

Иран должен был выполнить свои обязательства и обеспечить безопасность посольства и его сотрудников, заявили в министерстве. Там указали, что ранее уже предпринимались попытки угрожать дипломатической миссии Азербайджана и вопрос о предотвращении подобных ситуаций поднимался перед Тегераном. «К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении», — говорится в заявлении.

Азербайджан решил эвакуировать посольство после нападения в Тегеране
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Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло утром 27 января. В здание дипломатической миссии зашли двое мужчин, один из них открыл дверь, после него внутрь забежал человек с автоматом и начал стрелять. Погиб глава службы безопасности посольства Орхан Аскеров, двое охранников получили ранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter назвал произошедшее терактом. «Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы», — написал он.

Нападавшего задержали. На допросе он заявил, что его мотивом были личные и семейные проблемы, сообщили в полиции Тегерана. Об этом же позже заявили в иранском МИДе.

«Первоначальные расследования, проведенные соответствующими должностными лицами и органами, показывают, что за действиями [нападавшего] стояли личные мотивы», — указали в министерстве, призвав СМИ избегать «недостоверных новостей» и «спекуляций» на эту тему.

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Тегеран осудил нападение, выразил соболезнования народу Азербайджана и пообещал расследовать произошедшее «в приоритетном порядке».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Азербайджан посольство нападение эвакуация
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