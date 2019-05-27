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Замминистра здравоохранения обогнала Скворцову по доходам почти в 5 раз
Еще два помощника Вероники Скворцовой тоже получили в несколько раз больше, чем сама министр. А самой богатой оказалась семья главного застройщика Минздрава
Вероника Скворцова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Заместители и помощники министра здравоохранения Вероники Скворцовой обогнали ее по доходам в 2018 году. Такой вывод сделал РБК, проанализировав антикоррупционную декларацию, опубликованную на сайте министерства.

Самый высокий доход среди сотрудников Министерства здравоохранения в 2018 году был у Елены Бойко, в начале 2019 года назначенной заместителем министра. Она задекларировала почти 33 млн руб. До назначения Бойко возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава. Высокий доход связан с субсидией на приобретение жилья. Кроме того, Бойко получила деньги в дар. Размер субсидии в декларации не раскрывается. За счет субсидии, подарка и накоплений замминистра приобрела в 2018 году квартиру площадью 98,7 кв м. В 2017 году доход Елены Бойко составлял 2,9 млн руб.

На втором месте — помощник министра Арсалан Цындымеев. Он заработал за год почти 26 млн руб., в десять раз больше, чем в 2017 году. Источник увеличения дохода Цындымеев в декларации не раскрыл. На нынешнюю должность он пришел летом 2018 года, а до этого возглавлял департамент госрегулирования обращения лекарственных средств и совет Минздрава по государственной фармакопее.

Третьим в рейтинге доходов в 2018 году стал еще один помощник министра — Анатолий Гулин. Он получил 13,9 млн руб., почти в шесть раз больше, чем в 2017 году. Источник дохода в декларации не указан. В должности помощника, судя по сообщениям на сайте министерства, Гулин работает с 2014 года, однако его биография не опубликована.

Глава министерства Вероника Скворцова заработала в 2018 году 7,2 млн руб.

Самой богатой семьей, как и в 2016 году, стала семья главы ведомственной Дирекции единого заказчика-застройщика (ДЕЗЗ) Владислава Дроздова. Его декларация также опубликована на сайте Минздрава. Сам Дроздов заработал 2,9 млн руб., а его супруга Яна Дроздова — 73,2 млн. Она владеет недвижимостью в США: двумя домами общей площадью 1088 кв. м, участком площадью 4,9 тыс. кв. м и квартирой в 110 кв. м. Дроздов пришел в министерство в феврале 2017 года, и судя по сведениям в ЕГРЮЛ, еще в апреле 2017-го числился руководителем и владельцем петербургской ресторанной компании ООО «Иста». Ее он передал в управление Владимиру Дроздову, который, судя по отчеству, может приходиться чиновнику сыном. По данным СПАРК (база данных ссылается на сведения из ЕГРЮЛ), Владимир Дроздов также является единственным бенефициаром Harbor Club Hotel в Петербурге и совладельцем девелоперской фирмы «Балт Инвест Групп». Ранее доля в компании принадлежала супруге главы ДЕЗЗ Яне Дроздовой, однако сейчас активов в России у нее нет.

Автор: Дада Линделл
Теги: Вероника Скворцова, Минздрав, декларация о доходах
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