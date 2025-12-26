 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Аксаков сообщил об обсуждении создания в России исламского банка

Аксаков рассчитывает, что работы по созданию исламского банка завершат в 2026 году. В настоящее время этот вопрос обсуждается с представителями бизнеса
Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В России прорабатывают вопрос создания исламского банка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на круглом столе, который был посвящен открытию представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI в Казани.

«Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк. Работаем с представителями бизнеса, в том числе которые представляют исламское население нашей страны», — передает его слова ТАСС.

Аксаков обратился к руководству Татарстана и предложил сотрудничество желающим принять участие в создании такого банка. Он уточнил, что в рамках создания исламского банка Россия работает также с арабскими странами.

Как подчеркнул Аксаков, он рассчитывает на завершение работы по созданию банка в 2026 году. Депутат отметил поддержку Центробанка по предварительным переговорам. «И соответственно, будет этот институт создан, который даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране», — сказал Аксаков.

Банк России вдвое сократит продажи валюты без учета бюджетного правила
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В России с 2023 года на территории Дагестана, Чеченской Республики, Башкортостана и Татарстана активно развивается исламский банкинг. Летом 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении на три года — до 1 сентября 2028 года — эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России.

Документ расширил перечень операций партнерского финансирования, среди которых открытие счетов банками, имеющими соответствующую лицензию. В перечень операций включается также взаимное страхование. Аксаков тогда сообщил, что в будущем к эксперименту могут присоединиться и другие субъекты, в частности Крым и Чувашия.

Исламский банкинг (партнерское финансирование) — это деятельность на финансовом рынке в соответствии с нормами шариата и исламской этики. Исламское финансирование включает не только банки, но и исламские фонды, страховой рынок (такафул), а также инструменты исламского финансирования (сукук).

Исламский банкинг кардинально отличается от традиционных финансовых систем, основываясь на строгом соблюдении норм шариата. Основные принципы включают отказ от процентных операций (риба), доходы формируются исключительно на основе реальных операций и взаимной выгоды, исключая спекуляции. Исключение гарара (неопределенности) — договоры должны быть прозрачными, с четко определенными условиями, рассказывал «РБК Инвестициям» представитель финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев.

По словам Сагдеева, инвестирование возможно только в материальные активы — запрещены спекуляции с нематериальными товарами или инструментами и финансирование деятельности, противоречащей шариату, это касается производства алкоголя, свинины, табака и игорного бизнеса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Госдума Анатолий Аксаков исламский банк Татарстан
Материалы по теме
Банк России вдвое сократит продажи валюты без учета бюджетного правила
Финансы
Шохин рассказал о призыве Путина к маркетплейсам и банкам на фоне спора
Политика
Сбербанк введет комиссии по не привязанным к картам платежным счетам
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Euractiv узнало дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 21:23
«Цифра брокер» представил три сценария по индексу Мосбиржи в 2026 году Инвестиции, 21:15
Axios узнал о подготовке переговоров Зеленского, Трампа и лидеров ЕС Политика, 21:09
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Аксаков сообщил об обсуждении создания в России исламского банка Политика, 20:57
В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро Общество, 20:55
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру Спорт, 20:48
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45