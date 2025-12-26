Аксаков сообщил об обсуждении создания в России исламского банка

Аксаков рассчитывает, что работы по созданию исламского банка завершат в 2026 году. В настоящее время этот вопрос обсуждается с представителями бизнеса

Анатолий Аксаков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В России прорабатывают вопрос создания исламского банка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на круглом столе, который был посвящен открытию представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI в Казани.

«Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк. Работаем с представителями бизнеса, в том числе которые представляют исламское население нашей страны», — передает его слова ТАСС.

Аксаков обратился к руководству Татарстана и предложил сотрудничество желающим принять участие в создании такого банка. Он уточнил, что в рамках создания исламского банка Россия работает также с арабскими странами.

Как подчеркнул Аксаков, он рассчитывает на завершение работы по созданию банка в 2026 году. Депутат отметил поддержку Центробанка по предварительным переговорам. «И соответственно, будет этот институт создан, который даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране», — сказал Аксаков.

В России с 2023 года на территории Дагестана, Чеченской Республики, Башкортостана и Татарстана активно развивается исламский банкинг. Летом 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении на три года — до 1 сентября 2028 года — эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России.

Документ расширил перечень операций партнерского финансирования, среди которых открытие счетов банками, имеющими соответствующую лицензию. В перечень операций включается также взаимное страхование. Аксаков тогда сообщил, что в будущем к эксперименту могут присоединиться и другие субъекты, в частности Крым и Чувашия.

Исламский банкинг (партнерское финансирование) — это деятельность на финансовом рынке в соответствии с нормами шариата и исламской этики. Исламское финансирование включает не только банки, но и исламские фонды, страховой рынок (такафул), а также инструменты исламского финансирования (сукук).

Исламский банкинг кардинально отличается от традиционных финансовых систем, основываясь на строгом соблюдении норм шариата. Основные принципы включают отказ от процентных операций (риба), доходы формируются исключительно на основе реальных операций и взаимной выгоды, исключая спекуляции. Исключение гарара (неопределенности) — договоры должны быть прозрачными, с четко определенными условиями, рассказывал «РБК Инвестициям» представитель финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев.



По словам Сагдеева, инвестирование возможно только в материальные активы — запрещены спекуляции с нематериальными товарами или инструментами и финансирование деятельности, противоречащей шариату, это касается производства алкоголя, свинины, табака и игорного бизнеса.