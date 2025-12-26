Рябков рассказал, что дипломаты Запада позволяют себе мат в адрес России
Представители некоторых стран «в уважаемых многосторонних форматах» за закрытыми дверями используют ненормативную лексику в адрес России, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире «Россия 1».
«Обращаясь к нам, допускают обсценную лексику на русском языке. Мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем», — сказал дипломат.
Ранее Рябков заявил о «маниакальной одержимости» Европы «химерой» нападения России и используют ее как предлог для ремилитаризации. С российских позиций немаловажно напомнить, что в той войне нападение планомерно готовилось и было в итоге совершено именно на нашу страну, а не наоборот», — добавил он.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о «возможном нападении» стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.
