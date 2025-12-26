Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира

По словам официальных лиц США и Украины, стороны договорились о большинстве положений мирного соглашения, включая гарантии безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Большинство элементов соглашения согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы, сообщили Axios американские и украинские чиновники.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что Вашингтон готовы направить в сенат для ратификации текст гарантий безопасности, которые основаны на статье 5 НАТО о коллективной безопасности.

Украинские официальные лица также рассказали Axios, что в воскресенье, 28 декабря, пройдут переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Зеленский раннее сам подтвердил предстоящую встречу с Трампом, но не назвал ее даты. Свое заявление он сопроводил фразой: «Многое может решиться до Нового года».

В конце прошедшей недели состоялись ряд встреч между американскими, российскими, украинскими и европейскими представителями. Так, 19 декабря, в Майами состоялся раунд консультаций между США и Украиной. От Украины на них присутствовал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. По данным Axios, в переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Затем, 20-21 декабря, прошли встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера со спецпосланником президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с Axios охарактеризовал переговоры как с Умеровым, так и с Дмитриевым как «позитивные и конструктивные».

«Мы зашли так далеко, как это возможно, с русскими и украинцами. Мы добились большего прогресса за последние две недели, чем за прошлый год. Мы хотим довести мяч до ворот. Мы движемся в правильном направлении», — сказал чиновник.