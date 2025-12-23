 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Аксенов рассказал о продлении отключений интернета в Крыму

Аксенов: ограничения по интернету в Крыму продолжатся до конца военной операции
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что периодические ограничения работы мобильного интернета на полуострове сохранятся до завершения военной операции. Об этом он сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму».

Аксенов объяснил, что эти ограничения связаны в первую очередь с вопросами безопасности. Он отметил, что интернет может использоваться как в добрых, так и во враждебных целях, и противник часто использует его в своих интересах. 

Он призвал жителей и гостей Крыма с пониманием отнестись к ситуации и по возможности адаптироваться к временным неудобствам. Глава республики считает подобные отключения оправданной мерой, добавив, что «застраховаться от всех возможных вариантов, наверное, невозможно никогда», но текущих действий достаточно для обеспечения безопасности в Крыму.

Ранее Минцифры РФ расширило перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными даже во время таких отключений. В обновленный белый список добавлены социально значимые сайты и сервисы из различных регионов страны, связанные со здравоохранением, образованием, работой общественного транспорта и другими сферами жизни.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Ксения Потрошилина
Интернет Крым Сергей Аксенов
