Аксенов рассказал о продлении отключений интернета в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что периодические ограничения работы мобильного интернета на полуострове сохранятся до завершения военной операции. Об этом он сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму».
Аксенов объяснил, что эти ограничения связаны в первую очередь с вопросами безопасности. Он отметил, что интернет может использоваться как в добрых, так и во враждебных целях, и противник часто использует его в своих интересах.
Он призвал жителей и гостей Крыма с пониманием отнестись к ситуации и по возможности адаптироваться к временным неудобствам. Глава республики считает подобные отключения оправданной мерой, добавив, что «застраховаться от всех возможных вариантов, наверное, невозможно никогда», но текущих действий достаточно для обеспечения безопасности в Крыму.
Ранее Минцифры РФ расширило перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными даже во время таких отключений. В обновленный белый список добавлены социально значимые сайты и сервисы из различных регионов страны, связанные со здравоохранением, образованием, работой общественного транспорта и другими сферами жизни.
