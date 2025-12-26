 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон подключился к делу обвиненного в России в шпионаже француза

Макрон намерен добиться освобождения француза, осужденного в России за нарушение закона об иноагентах и обвиненного в шпионаже. Кремль накануне сообщил, что Москва направила Парижу предложение по делу Винатье
Лоран Винатье
Лоран Винатье (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией с французом Лораном Винатье (Минюст России признал его иноагентом), который находится под стражей в России по обвинению в шпионаже, сообщает BFMTV со ссылкой на источники из окружения главы государства.

Собеседник телеканала добавил, что Макрон «по-прежнему полон решимости добиться его скорейшего освобождения при поддержке соответствующих государственных служб».

Накануне в Кремле сообщили о контактах между Москвой и Парижем по делу Винатье, в рамках которых с российской стороны «было сделано предложение французам». «Сейчас мяч на стороне Франции», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не приведя подробностей.

Осужденный в России француз Винатье стал фигурантом нового дела
Политика

О деле Винатье спросил журналист телеканала TF1 Жером Гарро во время прямой линии Владимира Путина 19 декабря. Путин тогда сказал, что впервые слышит это имя и пообещал разобраться в вопросе, добавив: «Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать».

Винатье, консультант в швейцарском неправительственном Центре гуманитарного диалога, был задержан в России в июне 2024 года. Три месяца спустя его приговорили к трем годам колонии, признав виновным в сборе сведений о российских военных в качестве иностранного агента (ч. 3 ст. 330.1 УК). Французский МИД назвал наказание чрезмерно суровым, и раскритиковал российское законодательство об иноагентах, а Макрон подчеркивал, что Винатье не работал на французские власти.

В августе 2025 года из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы стало известно, что французксий гражданин стал фигурантом дела о шпионаже (ст. 276, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

