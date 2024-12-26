Медведев увидел риск в возникающих этнических анклавах

Мигранты приезжают в россию семьями, что создает «напряженность в межнациональных отношениях», считает Медведев. Таким образом возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма, предупредил он

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Возникающие на территории России этнические анклавы могут в дальнейшем стать рассадниками экстремизма. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по проблемам миграции.

Он описал механизм возникновения таких анклавов — сначала семьи трудовых мигрантов длительно находятся в стране, что «создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны». Это также приводит к «напряженности в межнациональных отношениях». Ситуация, по словам Медведева, усуглубляется в том случае, если такие иностранцы «нигде не работают и не обучаются» и не хотят соблюдать российские законы.

«Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза и ранее говорил, что в России есть риск появления преступных этнических анклавов. Они, по словам Медведева, являются «маленькими государствами в государстве», живут по собственным правилам и без надзора они становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений», в них также растет преступность. «Стычек» между представителями анклавов Медведев предлагал избегать при помощи контроля.

В России с весны началось ужесточение миграционной политики. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», в исполнении которого обвиняются четверо граждан Таджикистана. В частности, за последние месяцы было сокращено количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов: раньше этим могли заниматься и коммерческие структуры.

Кроме того, парламент принял закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Перед зачислением будет проводиться бесплатное тестирование. Также была ужесточена ответственность за организацию нелегальной миграции, в стране прошли задержания подозреваемых в таких преступлениях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что мигранты для России — это «потребность» на фоне напряженной демографической ситуации, мигранты нужны для динамичного развития страны, поэтому Россия приветствует их приезд.

Сколько конкретно России необходимо мигрантов, не знает никто, однако стране нужны люди, которые «могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», говорил глава РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. Точных подсчетов, сколько в России таких сообществ, по его словам, нет. Однако проблема этнических анклавов остро стоит в некоторых регионах, например, Обнинске Калужской области, отмечал он.