 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов ,  
0 

Медведев увидел риск в возникающих этнических анклавах

Медведев увидел риск роста экстремизма из-за возникающих этнических анклавов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Мигранты приезжают в россию семьями, что создает «напряженность в межнациональных отношениях», считает Медведев. Таким образом возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма, предупредил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Возникающие на территории России этнические анклавы могут в дальнейшем стать рассадниками экстремизма. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по проблемам миграции.

Он описал механизм возникновения таких анклавов — сначала семьи трудовых мигрантов длительно находятся в стране, что «создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны». Это также приводит к «напряженности в межнациональных отношениях». Ситуация, по словам Медведева, усуглубляется в том случае, если такие иностранцы «нигде не работают и не обучаются» и не хотят соблюдать российские законы.

«Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал Медведев.

ЦБ решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам
Финансы
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Зампред Совбеза и ранее говорил, что в России есть риск появления преступных этнических анклавов. Они, по словам Медведева, являются «маленькими государствами в государстве», живут по собственным правилам и без надзора они становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений», в них также растет преступность. «Стычек» между представителями анклавов Медведев предлагал избегать при помощи контроля.

В России с весны началось ужесточение миграционной политики. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», в исполнении которого обвиняются четверо граждан Таджикистана. В частности, за последние месяцы было сокращено количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов: раньше этим могли заниматься и коммерческие структуры.

Кроме того, парламент принял закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Перед зачислением будет проводиться бесплатное тестирование. Также была ужесточена ответственность за организацию нелегальной миграции, в стране прошли задержания подозреваемых в таких преступлениях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что мигранты для России — это «потребность» на фоне напряженной демографической ситуации, мигранты нужны для динамичного развития страны, поэтому Россия приветствует их приезд.

Сколько конкретно России необходимо мигрантов, не знает никто, однако стране нужны люди, которые «могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», говорил глава РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. Точных подсчетов, сколько в России таких сообществ, по его словам, нет. Однако проблема этнических анклавов остро стоит в некоторых регионах, например, Обнинске Калужской области, отмечал он.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Медведев мигранты экстремизм
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
ЦБ решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам
Финансы
МВД расширит на родителей меры против детей-мигрантов
Политика
Мигрантам-строителям предложили запретить менять работодателя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночьLife, 15:42
В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогуПолитика, 15:41
«Китайцы» без гарантии, Priora вместо Camry. Тренды «вторички» 2024 годаАвто, 15:36
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего EmbraerОбщество, 15:30
Мантуров рассказал, сколько машин купили в России на льготные кредитыАвто, 15:30
Разработчик «Мира танков» приобрел офисное здание в центре ПетербургаБизнес, 15:28
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:24
Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкераОбщество, 15:22
Внебиржевые сделки с криптовалютой зашкаливают. Кто и что покупаетКрипто, 15:19
«Авангард» расторг контракт с основным вратаремСпорт, 15:17
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотойПолитика, 15:06
Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроенияСпорт, 15:02