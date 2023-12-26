Сербская оппозиция устроила акцию протеста у избиркома. Видео

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В Белграде представители оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» вышли на очередную акцию протеста из-за несогласия с результатами парламентских выборов. Они собрались перед зданием Республиканской избирательной комиссии, позднее к оппозиции и сторонникам присоединились студенты, отмечает Blic. Происшествий не зафиксировано.

25 декабря протесты оппозиции переросли в беспорядки, было задержано более 35 человек.