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Сербская оппозиция устроила акцию протеста у избиркома. Видео
Появилось видео новой акции протеста сербской оппозиции в Белграде
В Белграде представители оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» вышли на очередную акцию протеста из-за несогласия с результатами парламентских выборов. Они собрались перед зданием Республиканской избирательной комиссии, позднее к оппозиции и сторонникам присоединились студенты, отмечает Blic. Происшествий не зафиксировано.
25 декабря протесты оппозиции переросли в беспорядки, было задержано более 35 человек.