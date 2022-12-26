Министр по информации Дудаев опроверг, что представителя Кадырова задержали в Крыму

В Чечне опровергли задержание представителя Кадырова после драки в Крыму

О задержании в Симферополе представителя главы Чечни в Херсонской и Запорожской областях за избиение парня возле клуба «Монро» ранее сообщила Baza. Министр Ахмед Дудаев заявил, что «бытовой инцидент» был исчерпан на месте

Представитель главы Чеченской Республики в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов не был задержан в Крыму, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, передает «РИА Новости».

«Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — сказал Дудаев.

О том, что Ибрагимова задержали в Крыму после избиения молодого человека возле клуба «Монро» в Симферополе, ранее сообщала Baza.

По данным телеграм-канала, четверо лейтенантов отряда СОБР «Ахмат» и Ибрагимов, назначенный представителем Кадырова в Херсонской и Запорожской областях в начале декабря, решили отдохнуть в клубе «Монро». После этого между ними и парнем начался конфликт из-за девушки. Разнять драку, пишет Baza, смогли только местные полицейские.

РБК обратился в клуб «Монро», в пресс-службу регионального ГУ МВД и к министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.