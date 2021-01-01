Лавров оценил решение CAS по российским спортсменам

Глава МИДа посчитал отсутствие коллективной ответственности и разрешение на национальную символику на форме спортсменом послаблениями. При этом запрет на посещение соревнований руководителям России Лавров назвал неприемлемым

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в результате которого отечественные спортсмены на два года отстранены от выступления под национальным флагом, есть некоторые положительные моменты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В частности, он сравнил наложенные CAS санкции с прошлыми решениями. «Главное в этом решении, что нет коллективной ответственности, и чистые спортсмены, в отличие от прошлых Зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны МОК», — сказал министр.

Кроме того, Лавров увидел позитив в том, что ограничения действуют не четыре года, а только два. «Два — меньше, чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

При этом министр назвал непонятным и неприемлемым пункт решения суда о запрете на посещение международных спортивных состязаний руководителями российского государства. «Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — отметил Лавров.

По мнению главы МИД, кризис с РУСАДА завершился, а Россия и спортсмены после всей этой истории с допингом сделают «правильные выводы».