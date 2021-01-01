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Политика ,  
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Лавров оценил решение CAS по российским спортсменам

Глава МИДа посчитал отсутствие коллективной ответственности и разрешение на национальную символику на форме спортсменом послаблениями. При этом запрет на посещение соревнований руководителям России Лавров назвал неприемлемым
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в результате которого отечественные спортсмены на два года отстранены от выступления под национальным флагом, есть некоторые положительные моменты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В частности, он сравнил наложенные CAS санкции с прошлыми решениями. «Главное в этом решении, что нет коллективной ответственности, и чистые спортсмены, в отличие от прошлых Зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны МОК», — сказал министр.

Кроме того, Лавров увидел позитив в том, что ограничения действуют не четыре года, а только два. «Два — меньше, чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

При этом министр назвал непонятным и неприемлемым пункт решения суда о запрете на посещение международных спортивных состязаний руководителями российского государства. «Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — отметил Лавров.

По мнению главы МИД, кризис с РУСАДА завершился, а Россия и спортсмены после всей этой истории с допингом сделают «правильные выводы».

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Общество

17 декабря спортивный арбитраж в Лозанне поддержал решение WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия. Вместо четырех лет российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом на два года.

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На этот срок России также запрещено проводить вышеназванные состязания. Если такое решение было принято раньше — соревнования необходимо перенести в другую страну. При этом атлеты, не имеющие дисквалификации на момент состязаний, могут быть к ним допущены.

На турнирах запрещено исполнять российский гимн, а спортсменам — иметь национальную символику на форме. При этом слово «Россия» на форме допускается, но оно должно быть меньше по размеру, чем надпись «нейтральный атлет». Болельщикам разрешили проносить на трибуны российский флаг. Помимо этого, РУСАДА должно выплатить компенсацию в размере $1,27 млн WADA и расследовать махинации в Московской лаборатории.

Положительные моменты в решении CAS увидели и в Кремле. WADA же критично отнеслось к смягчению санкций спортивным судом.

Автор
Михаил Котляр
Сергей Лавров CAS санкции спорт WADA
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Новая выплата от Путина, решение суда по олимпийцам. Главные новости РБК
Общество
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