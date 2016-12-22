Путин назвал главную проблему России

Президент на заседании правительства России заявил о необходимости добиться снижения числа людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума

Владимир Путин на заседании правительства России. 26 декабря 2017 года (Фото: Global Look Press)

Выступая на совещании с членами кабинета министров, Путин рассказал, что одной из главных нерешенных проблем страны является большое количество людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что сейчас в России 20 млн бедных, напомнив, что недавно эта цифра составляла 15 млн человек.

«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось», — сказал Путин.

Президент напомнил о своем выступлении на недавнем съезде «Единой России», где он призвал «таргетировать бедность».

В ходе съезда партии Путин заявил, что 20 млн живущих за чертой бедности — «недопустимо много». «Мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны таргетировать бедность. Делать это так, как мы таргетировали инфляцию, и, как вы знаете, в целом добились положительных результатов», — сказал тогда президент.

В июне глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на 2 млн человек и достигло 22 млн. «Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — отмечала она. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в сентябре сообщил, что около 60% всех бедных семей в России — это семьи с детьми.

По итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум в России составил 10,329 тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года должен быть увеличен до 9489 руб.