Минобороны испытало «перспективное оснащение» на ракете «Тополь»

С полигона Капустин Яр был произведен пуск ракеты «Тополь». Во время испытаний было проведено испытание «перспективного боевого оснащения» и отработано преодоление системы ПРО

Фото: Александр Бабенко / ТАСС

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», об этом со ссылкой на заявление российского Минобороны пишет «РИА Новости».

Ракета, как уточнили в оборонном ведомстве, была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области. «Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — пояснили в министерстве. В ходе испытания были «получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».

Остальных деталей проведенных испытаний в Минобороны не сообщили.

РС-12М предназначена для поражения стратегических объектов на дальностях 10–​11 тыс. км. 26 октября Минобороны отчиталось об успешно проведенных учениях, в которых были задействованы российские Стратегические ядерные силы. В частности, в ходе этих маневров, как сообщали в министерстве, были запущены четыре баллистические ракеты, которые поразили учебные цели на военных полигонах на территории России.

В частности, «Тополь», по данным ведомства, был пущен с космодрома Плесецк в Архангельской области, еще две ракеты запустили с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота из акватории Охотского моря, четвертая ракета стартовала из акватории Баренцева моря, ее запустила атомная подводная лодка Северного флота. Позже, 27 октября, стало известно о том, что приказ запустить все четыре ракеты в ходе тренировок военным расчетам дал президент России Владимир Путин.