Единственная 40-летняя подлодка Польши вышла из строя по дороге на парад

Подводная лодка Orzel (Фото: Szymon Rutkowski / Wikipedia)

В Польше после ремонта снова сломалась единственная подводная лодка Orzel («Орел») — она вышла из строя по дороге на военный парад в честь Дня ВМФ, сообщил портал Interia.pl.

«У судна возникла неисправность, которая помешала дальнейшему плаванию», — пояснил изданию капитан Дамиан Пшибыш, пресс-секретарь 3-й флотилии ВМС. Поломка произошла в надводном положении. Причину офицер не уточнил.

Orzel — дизель-электрическая подлодка класса «Кило» (по классификации НАТО) советской постройки (проект 877 «Палтус»). Она поступила на вооружение ВМС Польши в 1986 году и ныне остается их единственной субмариной. В марте 2024 года она вернулась в строй после капитального ремонта.

В 2002 году Польша купила у Норвегии четыре малых подлодки типа «Коббен», к 2021 году все они были выведены из состава флота.

В начале ноября польские военные также вывели из эксплуатации вертолеты Kaman SH-2G Super Seasprite производства США, писало Fakty. Это были одни из последних машин этого типа в мире, еще находившихся в строю.