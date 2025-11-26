Франция не проинформировала Москву об аресте основательницы «SOS Donbass»
Посольство России во Франции подтверждает задержание Анны Новиковой, имеющей российское и французское гражданство, сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве.
По данным посольства, французские власти официально не информировали российскую сторону об аресте Новиковой и его причинах. Российские дипломаты в Париже следят за ситуацией и находятся в конакте с семьей Новиковой по вопросу судебной защиты.
Ранее газета Le Parisien сообщила, что во Франции арестовали основательницу ассоциации «SOS Донбасс» россиянку Анну Н. и еще нескольких членов этой организации по обвинению в шпионаже в пользу России под прикрытием гуманитарной деятельности. Их задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности республики. По данным издания, правоохранительные органы несколько месяцев вели слежку за задержанными.
Новикова также сотрудничала с «РИА Новости» в качестве внештатного корреспондента.
Материал дополняется
