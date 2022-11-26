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Политика ,  
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В Казахстане полиция разогнала незаконную акцию с участием 300 человек

По данным полиции, в акции участвовали около 300 человек, а организовал ее предприниматель, имя которого не называют. Orda.kz пишет, что речь может идти о Марате Абиеве, который создал несколько проектов по борьбе с кризисом
Астана
Астана (Фото: Florian Gaertner / picture alliance / photothek / ТАСС)

В столице Казахстана Астане прошел незаконный митинг, который организовал местный предприниматель, сообщает Tengrinews со ссылкой на полицию.

«26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей», — сказано в сообщении.

Полиция заявила, что участникам мероприятия организатор сообщил «заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей».

Из-за этой акции был нарушен общественный порядок, на просьбы полиции прекратить шествие участники не реагировали, а когда сотрудники правоохранительных органов начала принимать «меры по пресечению противоправных действий», то участники акции оказали сопротивление. Виновных доставили в полицию.

В то же время в казахстанской столице пропал интернет. Однако в Государственной технической службе, комментарий которой приводит Orda.kz в телеграм-канале, причиной этому была авария.

Телеграм-канал Orda.kz ранее сообщило задержании в Астане последователей проекта TDFA Марата Абиева, которые хотели устроить митинг. Абиев — казахстанский бизнесмен в аграрной сфере, TDFA — название его компании и фонда (The Development Fund of Agriculture) по развитию сельского хозяйства, пишут «Ведомости Казахстана».

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Один из проектов Абиева, «Архитекторы будущего», предлагал пути выхода из экономического кризиса после пандемии через закупку иностранных семян, пишет Informburo. Другой, Genesis, представляет собой платформу по борьбе с коррупцией. Также его целями называют преодоление экономического кризиса и достижение справедливости.

Orda.kz указывает, что в мае Абиев намеревался провести бесплатный концерт для своих сторонников, однако мероприятие отменили. Сам предприниматель заявил, что организаторы получили разрешение от акимата (региональный орган исполнительной власти), но за день до концерта власти решили его отменить и не назвали причину. Акимат же настаивал, что Абиев не получал разрешения.

Позднее последователи Абиева даже обращались к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой «по-отцовски» объяснить им, нужна ли их организация стране или нет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Казахстан митинг
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