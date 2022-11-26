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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о проблеме с ремонтом артиллерии Запада после боев на Украине

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Украинские военные широко применяют поставленные западными странами артиллерийские орудия, за несколько месяцев они изнашиваются или получают повреждения, из-за чего их необходимо ремонтировать. Сейчас это делают в Польше, однако Киев и Вашингтон хотели бы переместить ремонтные базы ближе к месту боев, пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

В каждый момент времени выведены из строя около трети из переданных Украине 350 гаубиц, рассказали изданию собеседники издания в Пентагоне США и другие информированные источники. В полевых условия невозможно заменить ствол орудия из-за веса и длины, обеспечение ремонта стало приоритетом для Пентагона.

Помимо интенсивности артиллерийской стрельбы, к изнашиванию гаубиц приводит и их конструкция — орудия сделаны в основном из титана, который не уступает стали в прочности, но является более легким материалом, что облегчает перемещение вооружения по полю боя и ускоряет развертывание, указывает NYT.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина артиллерия поставки оружия Польша США Пентагон США
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