Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров связал признание независимости Украины с режимом в ней

Лавров: Россия признает независимость Украины, но не при нынешнем руководстве
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Россия признает независимость Украины, но страна сейчас отличается от той, чей суверенитет поддержала Москва, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия).

«Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны», — отметил Лавров.

Но сейчас Украина отличается от страны, характеристики которой описаны, ею «управляет откровенно нацистский режим» и ее «втягивают» в НАТО, указал министр.

МИД назвал «радикальную перемену» в позиции США по Украине
Политика
Сергей Лавров

По словам Лаврова, Россия готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем президент Владимир Путин сообщил на саммите с коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками, добавил дипломат.

Предпосылок для нового саммита Путина и Трампа пока нет, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Киев под давлением Европейского союза не стремится к переговорному процессу, поэтому возникает «пауза», которую осознает и Вашингтон.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Лилия Пашкова, Полина Минаева
Сергей Лавров Украина Россия
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
