Лавров связал признание независимости Украины с режимом в ней
Россия признает независимость Украины, но страна сейчас отличается от той, чей суверенитет поддержала Москва, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия).
«Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны», — отметил Лавров.
Но сейчас Украина отличается от страны, характеристики которой описаны, ею «управляет откровенно нацистский режим» и ее «втягивают» в НАТО, указал министр.
По словам Лаврова, Россия готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем президент Владимир Путин сообщил на саммите с коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками, добавил дипломат.
Предпосылок для нового саммита Путина и Трампа пока нет, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Киев под давлением Европейского союза не стремится к переговорному процессу, поэтому возникает «пауза», которую осознает и Вашингтон.
