В Британии предупредили Киев об ущербе отношениям из-за дела экс-нардепа

Речь идет о деле против бывшего депутата Александра Грановского о злоупотреблениях на Одесском припортовом заводе. Политик утверждает, что доказательства против него были сфальсифицированы. Киев добивается его экстрадиции

Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться от Великобритании экстрадиции бывшего оппозиционного политика Александра Грановского, обвиняемого в коррупции, грозят нанести непоправимый ущерб двусторонним отношениям, считает пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман, пишет The Sunday Times.

По его словам, преследование Грановского является частью более широкой кампании по «устранению оппонентов законными методами», а антикоррупционные органы по-прежнему сохраняют «культуру показательных процессов».

«Если Украина хочет иметь прочные и долгосрочные отношения с Великобританией, ей следует прекратить использовать покровительство и деньги для осуществления политической вендетты», — заявил Гласман.

Лорд пояснил, что занял сторону Грановского после изучения юридического заключения лорда Кена Макдональда, бывшего главы Королевской прокурорской службы, к которому обратился украинец после приезда в Британию. Макдональд счел, что несколько судов не выполнили «минимальные стандарты судебного разбирательства». Он обвинил их в неспособности беспристрастно рассмотреть доводы о фальсификации доказательств и указал на «реальные опасения» по поводу нарушения прав Грановского.

Слушания по делу об экстрадиции запланированы в Вестминстерском магистратском суде на следующий год. Как отмечает газета, между Украиной и Британией нет полноценного договора об экстрадиции, но по-прежнему считается страной «типа А», что означает, что она «не обязана предоставлять доказательства prima facie в поддержку своих запросов об экстрадиции».

Грановский с 2015 по 2019 год был депутатом Верховной рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Последние несколько лет он проживает в графстве Суррей. Политик считает дело против него политическим преследованием. После запроса об экстрадиции у 45-летнего Грановского забрали паспорт, он должен носить электронный браслет. Ему также запрещено выходить на улицу в определенные часы ночью. Политик живет один.

Дело против бывшего депутата связано с злоупотреблениями на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). По версии следствия, ОПЗ с марта по декабрь 2015 года продавало минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, пишет «Европейская правда». Впоследствии их перепродавали иностранным компаниям по конкурентным ценам. В результате государству был причинен ущерб в размере 94 млн грн ($2,2 млн), полагает следствие. В августе правительство приняло решение о приватизации завода. С 2022 года основное производство на нем остановлено. В октябре Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

направила в Высший антикоррупционный суд обвинительное заключение.

Грановский утверждает, что доказательства против него были сфальсифицированы, и настаивает на своей полной невиновности.

Политик заверил британские власти, что «никуда не уедет» и что не собирается просить убежища. «Я просто хочу, чтобы мое дело [в связи с заявлением об экстрадиции] было решено справедливо и открыто», — сказал он, добавив, что верит в британскую систему правосудия.