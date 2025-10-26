 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Житель Алешек в Херсонской области погиб при обстреле ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Житель города Алешки в Херсонской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Также, по его словам, в Новой Збурьевке украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи, когда та ехала на вызов. «К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить», — рассказал Сальдо.

В Каховке в результате удара из минометов с правого берега Днепра повреждено здание школы № 3. За прошедшие сутки обстрелам ВСУ также подверглись Великая Лепетиха, Днепряны, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка и Саги, добавил он.

Накануне при обстреле жилого сектора в Алешках погибли два человека. В поселке Горностаевка была повреждена электроподстанция, без электричества остались около 900 человек.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Херсонская область ВСУ Военная операция на Украине погибшие
