Житель Алешек в Херсонской области погиб при обстреле ВСУ
Житель города Алешки в Херсонской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.
Также, по его словам, в Новой Збурьевке украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи, когда та ехала на вызов. «К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить», — рассказал Сальдо.
В Каховке в результате удара из минометов с правого берега Днепра повреждено здание школы № 3. За прошедшие сутки обстрелам ВСУ также подверглись Великая Лепетиха, Днепряны, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка и Саги, добавил он.
Накануне при обстреле жилого сектора в Алешках погибли два человека. В поселке Горностаевка была повреждена электроподстанция, без электричества остались около 900 человек.
