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Политика ,  
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Милей вручил Маску золотую бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей вручил золотую бензопилу американскому миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску во время конференции консервативных политических действий, сообщил PBS NewsHour.

«Это бензопила для бюрократии», — закричал Маск, размахивая инструментом.

На красной бензопиле был выгравирован лозунг Милея «Viva la libertad, carajo», что в переводе с испанского означает «Да здравствует свобода, черт возьми».

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Хавьер Милей

Милей приехал в Вашингтон на ежегодную конференцию консервативного политического действия (CPAC). Маск выступает на ней как докладчик.

Президент Аргентины использовал бензопилу во время своей предвыборной кампании 2023 года. Тогда он обещал «сделать Аргентину снова великой» по примеру своего кумира Дональда Трампа, который вернулся в Белый дом 20 января. Бензопила стала символом шоковых экономических реформ в Аргентине. Инструментом Милей угрожал «распилить» государственный бюджет, сократив до минимума расходы, чтобы положить конец бюджетному дефициту и взять под контроль инфляцию.

Милея стали называть «экономистом с бензопилой». Он стал президентом Аргентины в декабре 2023 года. Он является первым в истории президентом-либертарианцем, самопровозглашенным анархо-капиталистом.

Маск и вернувшийся в Белый дом Трамп уже в первый месяц после инаугурации последнего провели масштабные реформы в стране. По официальным данным на 17 февраля, возглавляемый Маском DOGE смог сократить госрасходы на $55 млрд (из $2 трлн, обещанных Маском ранее). Отмечается, что для этого ведомство занялось выявлением случаев мошенничества, расторжением и пересмотром контрактов и договоров аренды, продажей активов, аннулированием грантов и сокращением персонала правительственных учреждений.

Всего за прошедший месяц DOGE добился увольнения тысяч госслужащих — 3,4 тыс. в Лесной службе США (занимается охраной лесов и борьбой с пожарами), 2 тыс. в Минэнерго, 1,3 тыс. в центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также по 1 тыс. в Министерстве по делам ветеранов и Службе национальных парков США.

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