Мобилизованных в Пермском крае попросили не показывать лица в соцсетях
Мобилизованным в Пермском крае и их семьям рекомендовано не выкладывать в публичный доступ фотографии с лицами призванных в армию. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства территориальной безопасности края.
«Рекомендуем не выкладывать в публичный доступ фотографии лиц, принадлежащих к армейским должностям — это используют западные и украинские спецслужбы», — сказано в сообщении.
Как рассказали в министерстве, специальные программы центров информационно-психологических операций ВСУ способны находить учетные записи, используемые близкими и родными мобилизированных в соцсетях. «В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — подчеркнули в пресс-службе.
Также в ведомстве рекомендовали внимательно следить за чатами и сообществами и доверять только официальной информации на порталах «Объясняем.рф» и «Мывместе.рф».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Всего планируется призвать не более 300 тыс. человек. Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.
На портале «Объясняем.рф» сказано, что россиянам, которые попали под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей из соображений безопасности, однако простой телефон взять можно. При этом все аппараты связи российских военнослужащих будут храниться в установленном месте и выдаваться лишь в определенное время.
В то же время все оборудование и экипировка должны быть предоставлены со стороны государства. Тем не менее власти некоторых регионов сообщали о проблемах с обеспечением призывников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября пообещал, что проблемы с экипировкой мобилизованных граждан будут решены. «Действительно имели место проблемы с экипировкой, в том числе имеют отчасти до сих пор. Хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты <...>. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы», — указал Песков.