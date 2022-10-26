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Мобилизованных в Пермском крае попросили не показывать лица в соцсетях

Власти Пермского края рекомендовали мобилизированным не показывать лица в соцсетях
С помощью специальных программ западные и украинские спецслужбы могут вычислять родственников мобилизуемых, запугивать и шантажировать их, предупредили власти Пермского края
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Мобилизованным в Пермском крае и их семьям рекомендовано не выкладывать в публичный доступ фотографии с лицами призванных в армию. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства территориальной безопасности края.

«Рекомендуем не выкладывать в публичный доступ фотографии лиц, принадлежащих к армейским должностям — это используют западные и украинские спецслужбы», — сказано в сообщении.

Как рассказали в министерстве, специальные программы центров информационно-психологических операций ВСУ способны находить учетные записи, используемые близкими и родными мобилизированных в соцсетях. «В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве рекомендовали внимательно следить за чатами и сообществами и доверять только официальной информации на порталах «Объясняем.рф» и «Мывместе.рф».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Всего планируется призвать не более 300 тыс. человек. Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

На портале «Объясняем.рф» сказано, что россиянам, которые попали под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей из соображений безопасности, однако простой телефон взять можно. При этом все аппараты связи российских военнослужащих будут храниться в установленном месте и выдаваться лишь в определенное время.

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В то же время все оборудование и экипировка должны быть предоставлены со стороны государства. Тем не менее власти некоторых регионов сообщали о проблемах с обеспечением призывников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября пообещал, что проблемы с экипировкой мобилизованных граждан будут решены. «Действительно имели место проблемы с экипировкой, в том числе имеют отчасти до сих пор. Хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты <...>. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы», — указал Песков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
частичная мобилизация Пермский край соцсети лица
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