Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за коронавируса

Правительство Украины перешло на удаленный режим проведения заседаний из-за ситуации с коронавирусом. Власти должны на собственном примере показать, что работа онлайн является требованием времени, говорил премьер

Фото: kmu.gov.ua

Заседания кабинета министров и работа комитетов в правительстве Украины с 26 октября полностью переведены в дистанционный формат.

«Правительство должно на собственном примере продемонстрировать, что работа онлайн сегодня является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев», — объяснял свое решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заседание, на котором было принято решение о переходе на удаленную работу, прошло 21 октября в очном формате, но уже с применением дистанционных технологий. По видеосвязи участие принимал глава херсонской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Гусев, ушедший на самоизоляцию, так как контактировал с сотрудниками ОГА, которые заразились COVID-19.

Регламент, по которому будет работать кабмин, был разработан еще 2 сентября. Постановление о возможности работы в онлайн-режиме утверждалось для обеспечения бесперебойной работы правительства на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Принимая решение, премьер-министр выразил надежду на отсутствие необходимости в ближайшем будущем переводить работу в онлайн-режим.