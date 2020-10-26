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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за коронавируса

Правительство Украины перешло на удаленный режим проведения заседаний из-за ситуации с коронавирусом. Власти должны на собственном примере показать, что работа онлайн является требованием времени, говорил премьер
Фото:kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

Заседания кабинета министров и работа комитетов в правительстве Украины с 26 октября полностью переведены в дистанционный формат.

«Правительство должно на собственном примере продемонстрировать, что работа онлайн сегодня является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев», — объяснял свое решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заседание, на котором было принято решение о переходе на удаленную работу, прошло 21 октября в очном формате, но уже с применением дистанционных технологий. По видеосвязи участие принимал глава херсонской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Гусев, ушедший на самоизоляцию, так как контактировал с сотрудниками ОГА, которые заразились COVID-19.

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Регламент, по которому будет работать кабмин, был разработан еще 2 сентября. Постановление о возможности работы в онлайн-режиме утверждалось для обеспечения бесперебойной работы правительства на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Принимая решение, премьер-министр выразил надежду на отсутствие необходимости в ближайшем будущем переводить работу в онлайн-режим.

Удаленные заседания проходят на базе «программно-аппаратного комплекса» кабинета министров. Во время конференции премьер-министр и другие члены правительства, присутствие которых необходимо, организуют работу онлайн в зале заседаний кабмина. Местонахождение других участников заседаний специально не определяется, за исключением случаев, когда разговоры подпадают под гриф секретности и член правительства должен быть обеспечен каналом закрытой связи, говорил министр кабмина Украины Олег Немчинов «Интерфаксу-Украина».

Голосование будет осуществляться в традиционном формате, — поднятием руки на вопрос председательствующего: «за», «против», «воздержался». Трансляция заседаний и брифингов будет проводиться в обычном режиме.

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30 сентября появилось сообщение об отмене пленарных заседаний Верховной рады из-за заболевания коронавирусом некоторых народных депутатов. До 20 октября, дня, когда пленарное заседание все-таки состоялось, народные представители собирались только в составе депутатских групп и комиссий.

13 октября правительству Украины пришлось продлить режим ограничений, введенный из-за коронавируса, до конца 2020 года. К этому моменту студенты украинских вузов уже занимались дистанционно. В этот же день Минздрав Украины обратился к работодателям с требованием перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционную работу.

Несмотря на постоянный прирост количества заболевших, местные выборы, назначенные на 25 октября, состоятся. Денис Шмыгаль на заседании кабмина 21 октября призвал граждан соблюдать социальную дистанцию.

С начала пандемии на Украине коронавирус выявили у 343 498 человек, из них 6391 скончался, а 141 508 пациентов выздоровели (данные Центра общественного здоровья на 25 октября).

Автор
Маргарита Смотрина
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