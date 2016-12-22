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Связанный с Мариной Сечиной застройщик «Кутузовской мили» стал банкротом
Политика, 18:12
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Связанный с Мариной Сечиной застройщик «Кутузовской мили» стал банкротом
Суд начал процедуру банкротства застройщика бывшей «Кутузовской мили», совладельцем которого является экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Ранее компания сообщала о попытке рейдерского захвата
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Арбитражный суд Москвы признал банкротом девелоперскую компанию «Федеральный центр социального развития» (ФЦСР), которой принадлежат права требования покупателей квартир в ЖК «Квартал Триумфальный» (прежнее название «Кутузовская миля»). Соответствующее уведомление суд направил гендиректору управляющей компании ФЦСР — УК «Управление» — Максиму Кретову (копия есть у РБК).

В базе данных суда уведомление о принятом решении пока не опубликовано.

Представитель Марины Сечиной в разговоре с РБК подтвердил факт признания компании банкротом. По его словам, суд удовлетворил иск АО «Галс», виргинского офшора «Позитив Резолв Лимитед», а также кипрской «Орленгтон Консалтинг Лимитед».

Решение о банкротстве суд вынес накануне, 25 октября, и открыл в отношении ФЦСР конкурсное производство сроком на 6 месяцев, указано в уведомлении. Полномочия руководства и собственников имущества должника прекращены.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Марина Сечина с 2015 года через ряд компаний является совладельцем «Космосавиаспецстроя» — подрядчика строительства «Триумфального». Представитель Сечиной рассказывал РБК, что она входит в число совладельцев ФЦСР.

Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами
Общество

В середине октября ФЦСР обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с заявлением, в котором сообщил о попытке рейдерского захвата, связав ее со структурами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Представитель Сечиной рассказывал РБК, что в октябре 2016 года Промсвязьбанк, принадлежавший тогда Ананьевым, обращался в суд с заявлением о банкротстве ФЦСР. По его словам, цель иска — «завладеть построенными квартирами через подставные фирмы».

Позже суд удовлетворил заявление о замене истца в связи с уступкой Промсвязьбанком права требования по долгу в размере 786 млн руб. подконтрольному ему же АО «Галс». Затем по заявлению «Галса» суд ввел в ФЦСР процедуру наблюдения. Эту задолженность представитель Сечиной называет фиктивной. В сентябре 2018 года по жалобе ФЦСР Арбитражный суд Московского округа требование АО «Галс» к девелоперу признал необоснованным. Но в отмене процедуры наблюдения отказал из-за включения судом в реестр требований задолженности перед кипрской компанией «Орленгтон Консалтинг Лимитед» в размере более 70 млн руб., а позже перед ООО «Салпа» — почти на 1,3 млрд руб. ​Представитель Сечиной называет действия ООО «Салпа», АО «Галс», «Орленгтон Консалтинг Лимитед» и ранее подконтрольного Ананьевым Промсвязьбанка «цепью взаимосвязанных фиктивных сделок».

Строительство ЖК «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля») ранее вели структуры Mirax Group Сергея Полонского. ​Осенью 2008 года работы были приостановлены. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Полонского. Следствие посчитало, что в период с 2008 по 2009 год он вместе с топ-менеджментом похитил более 2,6 млрд руб. Затем проект был передан ЗАО «ФЦСР».

Представитель Алексея Ананьева ранее опровергал причастность бизнесмена к процессу банкротства застройщика. «Алексей Ананьев никак не может оценить обращение Сечиной в правоохранительные органы, а также претендоват​ь на включение в реестр кредиторов требований к ФЦСР, так как не имеет и никогда не имел никакого отношения к проектам, связанным с недвижимостью», — говорил РБК представитель Ананьева. Запрос Дмитрию Ананьеву остался без ответа.

Авторы: Анна Трунина, Максим Солопов.
Теги: Марина Сечина , «Кутузовская миля» , Банкротство
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