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Белый дом заявил о единственном телефоне Дональда Трампа
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Белый дом заявил о единственном телефоне Дональда Трампа
Политика, 04:24
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Белый дом заявил о единственном телефоне Дональда Трампа
В Белом доме опровергли сообщение о том, что Дональда Трампа могут подслушивать спецслужбы России и Китая. Там указали, что у президента США есть только служебный телефон, по которому он и звонит
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что New York Times опубликовала непроверенную информацию в материале, где рассказывается о телефонных разговорах Трампа. По его словам, президент использует лишь служебный iPhone, который регулярно проверяет служба безопасности. Гидли заверил, что смартфон главы государства постоянно изучают на предмет его возможного прослушивания, сообщает издание The Hill.

NYT в своем материале указывала, что Трамп помимо служебного телефона использует и личный смартфон, который теоретически могут прослушивать спецслужбы России и Китая. Издание утверждало, что окружение президенте неоднократно предупреждало его об осторожности.

Сам Трамп прокомментировал статью в своем Twitter. Он назвал ее фейком, хотя и признал, что изредка использует свой личный смартфон, предупреждая об этом свое окружение.

NYT в свою очередь заверила, что опирается на проверенные источники и не сомневается в достоверности опубликованного материала.

В мае издание Politico сообщало о том, что Трамп использует личный смартфон, на котором (в отличие от служебного) есть камера. При этом он отключает функцию, которая позволяет отследить местонахождение владельца телефона.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: iPhone , Дональд Трамп
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